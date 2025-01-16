الاقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 16-1-2025 فى منتصف التعاملات

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سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 16-1-2025 فى منتصف التعاملات

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الحليم سالم

الخميس، 16 يناير 2025 12:38 م

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 16-1-2025، بالبنوك المصرية، في منتصف  التعاملات وسط تراجع نحو قرشين وفق تحديثات البنوك مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 162.4 جنيه للشراء، 163.6 جنيه للبيع.

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 16-1-2025 مقابل الجنيه في منتصف التعاملات، كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

162.4 جنيه للشراء.

163.6 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

162.8 جنيه للشراء.

163.5 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

158.6 جنيه للشراء.

163.6 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

161.1 جنيه للشراء.

163.6 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

160.1 جنيه للشراء.

163.7 جنيه للبيع.


 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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