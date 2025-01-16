شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 16-1-2025 فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس 16-1-2025 فى الكويت، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 سجل 26.025 دينار، ويعد سعر الذهب في الكويت من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين.

وتشهد أسعار الذهب في الكويت تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الخميس فى الكويت 16-1-2025 كالتالى:

عيار 24 سجل 26.675 دينار

عيار 22 سجل 24.450 دينار

عيار 21 سجل 23.325 دينار

عيار 18 سجل 20.000 دينار

عيار 14 سجل 15.550 دينار

عيار 12 سجل 13.325 دينار

الاونصة سجلت 829.350 دينار

الجنيه الذهب سجل 186.650 دينار

الأونصة بالدولار سجلت 2694.16 دولار

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.

وقامت مجموعة جولدمان ساكس (NYSE:GS) برفع توقعاتها للدولار، مستندة إلى قوة الاقتصاد الأمريكي وإمكانية فرض تعريفات جمركية أعلى قد تبطئ من وتيرة التيسير النقدي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضع ضغوطًا إضافية على أسعار الذهب باعتبار أن المعدن الأصفر يتحرك عكسيًا مع مؤشر الدولار الأمريكي، حيث إن ارتفاع الدولار يجعل الذهب المسعّر بالدولار أقل جاذبية للمشترين الأجانب.