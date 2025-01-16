شكرا لقرائتكم خبر عن مشتريات الأجانب تقود صعود مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط استمرار ضعف التداولات والتي سجلت 1.7 مليار جنيه خلال ساعتين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 29663 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 36844 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 13052 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.13% ليصل إلى مستوى 8220 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.12% ليصل إلى مستوى 11325 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 3119 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 10804 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والمصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى داخلين بشركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، والنصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، والعربية لحليج الأقطان، وسماد مصر (ايجيفرت)، ومصر للفنادق، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 1.75 مليون سهم، 760 سهم، 435.5 ألف سهم، 1000 سهم، 28.5 ألف سهم، 500 ألف سهم، على الترتيب.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 256.6 ألف سهم، فيما باع داخليين بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، والدولية للأسمدة والكيماويات، ومجموعة أي أف جي القابضة، والمصرية للمنتجعات السياحية، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 27.3 ألف سهم، 180.5 ألف سهم، 2700 سهم، 296.1 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على الترتيب، وباعت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 256.6 ألف سهم.

أعلنت شركة اراب للتنمية والاستثمار العقاري، عن شراء المساهم أشرف كمال جبرة يوسف، عدد 2.3 مليون سهم بسعر 1.4207 جنيه بقيمة إجمالية 3.2 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 7.937% إلى 11.156%، ونفذت الصفقة من خلال شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، عن شراء المساهم أسكوم للاستثمار العقاري، عدد 5.4 مليون سهم بسعر 1.115 جنيه بقيمة إجمالية 6 ملايين جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 0% إلى 0.83%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، عن بيع المساهم المتوكل على الله جمعة محمد، عدد 11.55 مليون سهم بسعر 0.3825 جنيه بقيمة إجمالية 592.9 ألف جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 5.052% إلى 4.776%، ونفذت الصفقة من خلال شركة جلوبال أنفستيت لتداول الأوراق المالية.

في سياق متصل أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، عن موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على استكمال مشروع الطاقة الشمسية بالشركة، وبدء السير في إجراءات طرح المرحلة الثانية لتوريد وتركيب محطات طاقة شمسية في عدة مواقع داخل الشركة، بقدرة في حدود 2.5-3 ميجاوات.

في سياق آخر أعلنت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، عن موافقة الجميعة العامة العادية على العرض المقدم من شركة السلام للاستيراد والتصدير وتجارة الخشب لشراء قطعة الأرض المملوكة للشركة بمدينة إهناسيا بمحافظة بني سويف بمساحة 44 فدانًا بسعر 3.8 مليون جنيه للفدان الواحد بإجمالي 167 مليون جنيه، على أن يتم السداد بإجمالي 70 مليون جنيه حق في 15 ديسمبر 2024، ودفع باقي قيمة الأرض دفعة واحدة بالكامل في حالة الحصول على خصم 30% من باقي قيمة الأرض ليصبح المبلغ المتبقي 76 مليون جنيه نقدًا عند استلام الأرض.