الامارات | حمدان بن محمد : "محمد بن زايد سات" صُنع في الإمارات لخدمة البشر على الأرض

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بنجاح عملية إطلاق القمر الاصناعي "محمد بن زايد سات" للفضاء.

وقال سموه على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" : "بحمدالله أطلقنا "محمد بن زايد سات"، القمر الاصطناعي الأكثر تطورًا في المنطقة، إلى الفضاء".



وأضاف سمو الشيخ حمدان: "هذه المهمة ستقدم الكثير لجهودنا في مجال التنمية والاستدامة.. تحمل اسم القائد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .. وعمل عليها فريق مركز محمد بن راشد للفضاء".

وأكد سموه :" سيقدم القمر الاصطناعي صورًا أكثر دقة بضعفين من الإمكانيات الحالية.. وأكثر عددًا بـ 10 أضعاف.. وسيوفر بيانات بسرعة تفوق القدرات الحالية بـ 4 أضعاف".

وتابع سموه قائلاً : "من الإمارات إلى العالم ،، بكل فخر "محمد بن زايد سات" صُنع في الإمارات لخدمة البشر على الأرض..".