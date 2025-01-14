الامارات | رئيس الدولة: الإمارات حريصة على التعاون التنموي مع جميع دول «القوقاز»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، رئيس جمهورية أذربيجان الصديقة، إلهام علييف، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، يشارك خلالها في فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة».

ورحب سموّه برئيس أذربيجان، وشكره لتلبية الدعوة إلى المشاركة في «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، كما هنّأه بنجاح استضافة بلاده مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 29»، والنتائج المهمة التي توصل إليها، مشيراً سموّه إلى أن جهود الرئيس إلهام علييف والثقة العالمية بأذربيجان كان لهما الدور الأساسي في نجاح المؤتمر.

وقال سموّه، في هذا السياق، إن دولة الإمارات حريصة على التعاون مع أذربيجان وغيرها من الدول في مجال العمل المناخي العالمي، وذلك انطلاقاً من إيمانها بأهمية العمل الجماعي في مواجهة التحديات العالمية المشتركة.

وبحث سموّه والرئيس الأذري ـ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ بأبوظبي ــ مسارات التعاون وسبل تطويرها، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والطاقة المتجددة والعمل المناخي، وغيرها من الجوانب الحيوية التي تخدم المصالح المشتركة للبلدين، وتسهم في تحقيق تطلعاتهما نحو التنمية المستدامة والازدهار لشعبيهما، وأشار صاحب السموّ رئيس الدولة إلى التعاون المثمر بين البلدين في مجال الطاقة والطاقة المتجددة، بما في ذلك مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية المشتركة.

وتبادل الجانبان، خلال اللقاء، وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكد سموّه اهتمام دولة الإمارات بتعزيز تعاونها في مجالات التنمية مع جميع دول منطقة القوقاز وفي مقدمتها أذربيجان.

كما تطرق اللقاء إلى الموضوعات التي يطرحها «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، وأهميتها في تعزيز الوعي الدولي بقضايا الاستدامة.

من جانبه، شكر رئيس أذربيجان، صاحب السموّ رئيس الدولة، لدعوته إلى المشاركة في «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، وأشاد بحفاوة الاستقبال التي حظي بها خلال الزيارة، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع دولة الإمارات، التي تشهد تطوراً ونمواً مستمرين على مختلف المستويات، كما أشاد بجهود دولة الإمارات في تعزيز التعاون والعمل الجماعي في مواجهة التحديات العالمية المشتركة بما في ذلك التغير المناخي.

حضر اللقاء سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، وسموّ الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ووزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزير الاستثمار، محمد حسن السويدي، ووزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير دولة، أحمد بن علي الصايغ، ورئيس دائرة المالية في أبوظبي، جاسم محمد بوعتابة الزعابي، وسفير الدولة لدى أذربيجان، محمد مراد البلوشي، وعدد من المسؤولين.

وكان رئيس أذربيجان وصل البلاد في وقت سابق، أمس، حيث كان في استقباله، لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي، صاحب السموّ رئيس الدولة، كما كان في الاستقبال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ووزير دولة، أحمد بن علي الصايغ، ورئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، الدكتور أحمد مبارك المزروعي، وسفير الدولة لدى أذربيجان، محمد مراد البلوشي.

محمد بن زايد:

. تعاون مثمر بين الإمارات وأذربيجان في مجال الطاقة والطاقة المتجددة، بما في ذلك مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية المشتركة.

إلهام علييف:

. حريصون على تعزيز علاقاتنا مع دولة الإمارات، التي تشهد تطوراً ونمواً مستمرين على مختلف المستويات.