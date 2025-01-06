"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف المركز الوطني للأرصاد أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، وهي 3.4 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 07:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة إكس.