الامارات | رئيس الدولة ورئيس وزراء العراق يؤكدان أهمية إيجاد تسويات سلمية للنزاعات والأزمات بالمنطقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق، محمد شياع السوداني، بحثا خلاله العلاقات الأخوية وفرص تنمية التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والعراق في جميع المجالات، بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويحقق تطلعات شعبيهما إلى التقدم والازدهار.

كما استعرض الجانبان، خلال الاتصال، عدداً من الموضوعات والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدَين في هذا السياق أهمية إيجاد تسويات سلمية للنزاعات والأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، ودعم كل ما من شأنه تحقيق الاستقرار والازدهار لشعوبها.

وأكد الجانبان متانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، والحرص المتبادل على مواصلة دفع تعاونهما والعمل المشترك، بما يعود بالخير على شعبيهما وشعوب المنطقة كافة.

. محمد بن زايد ومحمد شياع السوداني بحثا العلاقات الأخوية، وفرص تنمية التعاون المشترك بين الإمارات والعراق، بما يحقق تطلعات شعبيهما إلى التقدّم والازدهار.

. الجانبان استعرضا عدداً من الموضوعات والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتأكيد دعم كل ما من شأنه تحقيق الاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة.