الامارات | أنور قرقاش: في منطقة تعج بالصراعات.. الإمارات تقدم نموذجاً إقليمياً ناجحاً يُحتذى به

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، في منطقة تعج بالصراعات، الإمارات لا تملي على أحد ما يفعل، بل تقدم نموذجًا إقليميًا ناجحًا يُحتذى به. خمس عقود ونيف من الاستقرار والعدالة والازدهار، صرحٌ شامخ أقوى من أي شعارات أو أيديولوجيات.

واختتم قائلا ً"إنجازاتنا تتحدث عنا، و خطابنا صادق وواضح".