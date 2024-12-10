الامارات | «الوطني للأرصاد» يتوقع سقوط أمطار اليوم وغداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً وغائم، مع احتمال سقوط أمطار آخر الليل وصباح غد على بعض المناطق الشمالية والجزر، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح غد مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وذكر المركز في نشرته اليومية أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وتراوح سرعتها بين 10 و25 وتصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج بالخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:51، والمد الثاني عند الساعة 19:43، والجزر الأول عند الساعة 14:37، والجزر الثاني عند الساعة 02:28.