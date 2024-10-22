العلاقات الإماراتية الروسية.. نموذج للشراكة الدولية

ابوظبي - سيف اليزيد - تجمع دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية، شراكة استراتيجية قوية وعلاقة وثيقة ووطيدة تعود تلك العلاقات إلى عام 1972، حين زار وفد من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية دولة الإمارات.. ترتب على تلك الزيارة إنشاء بعثات دبلوماسية للدولتين على مستوى السفراء.

وفي عام 1985 أعلنت الدولتان إقامة علاقات ثنائية ..وبعدَها بعام افتتح الاتحاد السوفييتي سفارته في أبوظبي، وفي العام الذي يليه افتتحت دولة الإمارات سفارتها في موسكو.

وتمثل الزيارة التي قام بها صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عام 2022 أهميةً كبرى حيثُ تم َّخلالَهَا توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية.

وبالنسبة للعلاقات البرلمانيةِ الإماراتية الروسية .. فالمجلس الوطني الاتِّحادي له علاقاتٌ برلمانية مُتنامية تحت مظلة جمعية الصَداقةِ البرلمانية التي تنسق الدبلوماسيةَ البرلمانيةَ بشكل مُباشر ومن خلال اجتماعات الاتِّحاد البرلماني الدولي والفعاليات البرلمانية الأخرى.

وتتجه العلاقاتِ التَّعليميةِ والثقافيةِ الإماراتيةِ - الروسيةِ نحو آفاق جديدةٍ للمُستقبلِ بما يخدمُ الأهدافَ الراميةَ إلى بناءِ شراكةٍ حقيقيةٍ تخدمُ مصالحَ البلدين الصديقين.

كما تحرص قيادتا البلدين على فتحِ البابِ واسعاً أمام الاستثمارات المُشتركة في قطاعاتِ التجارةِ والنفطِ والغازِ والصناعاتِ التحويليةِ، في إطارِ العلاقاتِ المتميزةِ التي تربطُهمَا على الأصعدةِ كافةً .. كما ويُشكلُ القطاعُ السياحي أحدَ أبرزِ القطاعاتِ التي تعززُ دعائمَ العلاقاتِ الثنائيةِ المتميزةِ بين الدولتين ويلعب وجود جالية كبيرةٍ ناطقةٍ باللغة الروسية في الدولة دوراً مهماً في تعزيز علاقاتِنَا مع روسيا.

وتتسم العلاقاتِ الاماراتيةِ والروسيةِ بانفتاح السوقِ المَحليةِ الروسيةِ للمشاريعِ المُشتركةِ مع الشركاءِ الأجانب بما في ذلكَ الشركاءُ الإماراتيونَ، حيثُ يوفرُ المعرض لدولةِ الإمارات فكرةً شاملةً عن أولوياتِ وإنجازاتِ المؤسساتِ الجويةِ والفضائيةِ الروسية.

تؤكد دولة الإمارات دوماً أن علاقاتِهَا بجمهوريةِ روسيا الاتحاديةِ متطورةٌ ومُستدامةٌ .. وشهدَ هذا المسارُ نقلةً نوعيةً مع إعلان الشراكةِ الاستراتيجية بين البلدين في العام 2018 .. وتطورُتْ أوجه التعاونِ في العديدِ من المجالاتِ ذات الاهتمامِ المُشترك في ظلِ رعاية واهتمام من قيادتي البلدين.