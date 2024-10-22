قتلى في إطلاق نار بولاية واشنطن الأميركية

ابوظبي - سيف اليزيد - عثرت السلطات الأميركية على خمسة أشخاص قتلى في إطلاق نار داخل منزل يقع في الجنوب الشرقي من مدينة سياتل صباح يوم الاثنين، وألقت القبض على مراهق، حسبما ذكرت الشرطة.

وتلقى مركز الطوارئ (911 ) عدة اتصالات في حوالي الساعة 5 صباحاً بالتوقيت المحلي(1200 بتوقيت جرينتش) للإبلاغ عن إطلاق نار في حي فول سيتي، حسبما أفاد ميك ميليس المتحدث باسم مكتب مأمور مقاطعة كينج، خلال مؤتمر صحفي بعد ظهر يوم الاثنين.

وقال ميليس إنه عند وصول عناصر الشرطة إلى موقع الحادث قاموا باحتجاز مراهق على الفور، ونقلوا مراهقاً آخر تعرض للإصابة إلى مستشفى في سياتل. وأضاف أنه عند دخول عناصر الشرطة إلى المنزل، عثروا على جثث خمسة أشخاص، وصف اثنين منهم بالبالغين وثلاثة مراهقين، ولم يتم الكشف عن الأسماء بعد.