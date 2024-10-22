الهند تتأهب لإعصار "دانا" بإغلاق المدارس ومطالبة السياح بالمغادرة

ابوظبي - سيف اليزيد - أمرت السلطات الهندية بإغلاق المدارس في بعض أنحاء ولاية أوديشا بشرق الهند وطلبت من السياح إخلاء مدينة بوري الساحلية الشهيرة حيث تستعد لإعصار شديد من المتوقع أن يضرب المنطقة هذا الأسبوع.

وأوضح مكتب الأرصاد الجوية أن من المتوقع أن يتحول الإعصار دانا، الذي يمر حالياً فوق خليج البنغال، إلى إعصار شديد القوة مع وصول سرعة الرياح إلى 120 كيلومتراً في الساعة وأن يصل إلى اليابسة مساء يوم الخميس.

وقال مسؤول كبير من مكتب مفوض الإغاثة الخاص الذي يشرف على إدارة الكوارث إنه تقرر إغلاق المدارس في 14 منطقة من الأربعاء إلى الجمعة، وطلب من الصيادين عدم المغامرة بارتياد البحر.

وذكر مسؤولون أن السلطات طلبت المغادرة من السائحين والزوار لمدينة بوري الساحلية.