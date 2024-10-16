الامارات | بلدية عجمان تطلق خدمة تصديق العقود التجارية التلقائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصلت دائرة البلدية والتخطيط-عجمان، استعراض مشاريعها وخدماتها الذكية، خلال مشاركتها تحت مظلة حكومة عجمان في معرض جيتكس 2024، حيث شهد جناح الدائرة خلال يومها الثاني في المعرض التقني الأهم في المنطقة، تدشين خدمة للعقود.



ودشن المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة، المهندس خالد معين الحوسني، خدمة تصديق العقود التجارية التلقائية والتي تضمنت إضافة تحسينات نوعية في خدمات تصديق العقود في إطار التطوير المتواصل لضمان جودة الحياة وسعادة المجتمع.



وأوضح الحوسني أن الخدمة تتيح للمتعامل التمتع بالخدمة بشكل لحظي دون تدخل بشري، لتوفير الوقت والجهد وتمكينه من إتمام معاملته بسهولة مطلقة موفرةً تجربة مبتكرة تعتمد على موافقة الطرفين من المؤجر والمستأجر في أي وقت وأي مكان حول العالم، والحصول على عقد الإيجار فور اتفاق الطرفين واعتمادهما، مبينًا أن الدائرة سعت لإشراك المعنيين في عملية التطوير، حيث نظمت مختبر الإطلاق التجريبي لخدمات تصديق العقود الإيجارية التلقائية، بمشاركة الشركات العقارية وملاك العقارات في إمارة عجمان.



ومن الجدير ذكره أن جناح الدائرة في منصة حكومة عجمان شهد إقبالاً كبيراً من الزوار والذين توافدوا للتعرف على أحدث المبادرات والمشاريع الرقمية والمبتكرة، وتسليط الضوء على أبرز الإنجازات الرقمية التي حققتها الدائرة.