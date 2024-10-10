كلية ليوا تحتفل بتخريج 582 خريج وخريجة بفرعيها في أبوظبي والعين

ابوظبي - سيف اليزيد - احتفلت كلية ليوا بتخريج دفعة العام 24/23 بفرعيها في أبوظبي والعين وضمت 582 خريج وخريجة وحصل منهم 18 خريج وخريجة على درجة الإمتياز مع مرتبة الشرف وبلغ عدد المواطنين الخريجين 375 خريج وخريجة، وتوزعت أعداد الخريجين والخريجات على تخصصات الهندسة، والعلوم الطبية والصحية، والإعلام، والإدارة، وتكنولوجيا المعلومات.



وقد شهدت تخصصات الهندسة الميكانيكية والصناعية بالإضافة إلى تخصص الرعاية التنفسية تخريج أول دفعة لها من كلية ليوا. وأقيم الحفل في المسرح الوطني في أبوظبي بحضور الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس أمناء كلية ليوا والبروفيسور محمد ضياف رئيس الكلية والبروفيسور هاني القاضي نائب رئيس الكلية للشؤون الأكاديمية وعمداء الكليات والهيئتين الأكاديمية والإدارية في الكلية.

وفي بداية الحفل أكد البروفيسور محمد ضياف رئيس الكلية على أهمية هذه المناسبة التي تحتفي بها الكلية لتخريج دفعة من الكوادر المختصين الذين ينضمون إلى سفراء الكلية من الخريجين والخريجات ليلتحقوا بسوق العمل في القطاعات التنموية المتخصصة في الدولة.

وقال البروفيسور ضياف: إن مسيرة الكلية شهدت تطوراً وتحديثاً في جميع برامجها الأكاديمية والتطبيقية بما يواكب رؤية القيادة الرشيدة في الإرتقاء بمسيرة التعليم وتوفير البيئة التعليمية المحفزة للطلاب على الإبداع والإبتكار والريادة في مختلف التخصصات ذات الأولوية الحيوية للتنمية الوطنية، ومن هنا فإن أجندة البرامج الأكاديمية المطروحة في الكلية تتضمن قائمة واسعة من التخصصات في الهندسة، والعلوم الطبية والصحية، والإعلام، والإدارة، وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل من الكوادر المؤهلة لمواكبة العصر واستشراف المستقبل.

وأضاف البروفيسور ضياف أن الكلية شهدت في العام الدراسي الماضي، خطوات كبيرة في تعزيز برامجها الأكاديمية ومرافقها الحيوية وتجربة الطلاب الشاملة. كما شهدت مرافق الكلية تحديثات كبيرة، حيث تم تحديث المختبرات ومراكز الأبحاث، لا سيما في مجالات العلوم والهندسة والعلوم الصحية. وقد أتاحت هذه التحسينات للطلاب المشاركة في التجارب العملية. بالإضافة إلى ذلك، تم إثراء تجربة الطلاب من خلال تطوير مساحات التعلم الحديثة، وزيادة الموارد الرقمية، وتحسين المرافق الترفيهية. وركزت الكلية أيضًا على خلق بيئة حرم جامعي داعمة من خلال تعزيز الخدمات الطلابية، بدءًا من الإرشاد الأكاديمي وحتى دعم الصحة الذهنية، مما يعزز سمعتها كمؤسسة تعليمية ذات تفكير تقدمي.



ومن جانبه أكد الطالب محمد الكندي في كلمته بالنيابة عن الطلبة الخريجين على جهود الأساتذة الحثيثة في كلية ليوا من أجل إعادة تأهيل واكتشاف قدراتهم العلمية والعملية، وتوجيهها نحو العلوم والمعارف الحديثة لتكونَ لديهم القدرةَ على مواجهة تحديات العصر والبقاء بين الأمم المتحضرة والرامية لإسعاد شعوبها.

وفي ختام الحفل، قام الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس أمناء كلية ليوا بتسليم شهادات التخرج للخريجين والخريجات متمنياً لهم التوفيق والسداد في حياتهم العلمية والعملية مؤكداً على أهمية الاستمرار في التعلم والتفاعل مع ما يشهده العصر من تطورات وتغيرات متسارعة.