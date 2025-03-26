رامز إيلون مصر يكشف عن محمد طاهر: «عندما يسجل هدفين، يبقى محتفظًا بهما لبعض الوقت»

الرياض - أميرة القحطاني - برنامج “رامز إيلون مصر” هو أحد الأعمال الترفيهية الرمضانية التي يحرص المواطنون على متابعتها سنويًا، حيث يتمكن الفنان رامز جلال من جذب انتباه الجمهور بأسلوبه المميز والمبتكر،يتسم البرنامج بجو من الإثارة والمفاجآت، حيث يتم استضافة نجوم من مختلف المجالات تحت ذريعة مشاركتهم في برنامج آخر،يتضمن البرنامج مشاهد كوميدية ومواقف طريفة، مما يجعله خيارًا مفضلًا للعديد من الأسر في شهر رمضان المبارك.

استضافة محمد طاهر في برنامج رامز إيلون مصر

استضاف البرنامج في الحلقة السادسة والعشرون لاعب النادي الأهلي، محمد طاهر، الذي أُدخل في جو من الكوميديا والإثارة،بدأ رامز جلال تقديم اللاعب بسخرية ممتعة حيث وصفه بـ”لاعب بحالة خاصة” مشيرًا إلى أن وجوده في الأهلي جاء في ظروف معينة،وتعليقاته الفكاهية وتقديمه المميز أضفت جواً من المرح على الحلقة،وعند خطواته على المسرح، علق رامز قائلاً “داه مش لعيب كورة، ده محاسب في بنك”، مما جعل الأجواء أكثر تفاعلًا ومرحًا.

تعليقات محمد نور

تداخل نجم المنتخب السعودي محمد نور خلال الحلقة، مما أضفى طابعًا إضافيًا من الكوميديا على الحوار،علق نور بقوله “مالكم بزيزو هو هنا في الزمالك مافيش نجوم، وكلكم في الأهلي نجوم”، مما زاد من تفاعل الجمهور مع الموقف،تعكس هذه التعليقات الروح الرياضية والودّ بين اللاعبين، كما تسهم في نجاح البرنامج في تقديم مواقف مرحة ومسلية.

فكرة برنامج رامز إيلون مصر

يعتمد “رامز إيلون مصر” على فكرة استدراج الضيوف بحجة مشاركتهم كأعضاء لجنة تحكيم في برنامج يركز على الفضاء،يشير هذا التوجه إلى الابتكار في أسلوب المفاجآت، حيث يبدو الضيف وكأنه في موقف رسمي،وعندما يُكتشف المقلب، تتبدل الأجواء تمامًا وعادةً ما يكون رد الفعل مضحكًا ويثير الضحك في الأستوديو.

مواعيد عرض البرنامج

يُعرض برنامج “رامز إيلون مصر” يوميًا خلال شهر رمضان، حيث يُعتبر جزءاً من الروتين الرمضاني للعديد من الأسر،يبدأ العرض بعد أذان المغرب مباشرة، ومع تحديد التوقيت في الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر، و7 مساءً بتوقيت مكة المكرمة،يسمح هذا التوقيت للجمهور بمتابعة الحلقة بسهولة بعد تناول الإفطار.

أبرز ضحايا برنامج رامز إيلون مصر

تضمن البرنامج العديد من الضيوف البارزين من نجوم الفن والرياضة خلال شهر رمضان لعام 2025،من بين هؤلاء الضحايا كان هناك أسماء معروفة مثل فيفي عبده، أحمد العوضي، وأحمد فهمي، إلى جانب إلهام شاهين ومحمد عبد الرحمن، مما يزيد من شعبية البرنامج وجاذبيته،تعتبر تجربة كل ضيف جزءًا من عنصر التشويق والإثارة التي يتمتع بها البرنامج بشكل عام.

تقنيات المقلب في البرنامج

يمتاز “رامز إيلون مصر” باستخدام تقنيات حديثة ومتطورة في تنفيذ مقالب البرنامج،تشمل هذه التقنيات حقن مواد غامضة تثير الذعر واستخدام أجهزة مثل السرير الكهربائي والصاعق الكهربائي،يُستخدم أيضًا الروبوتات لتعزيز عنصر الفوضى والإثارة في الاستوديو، مما يجعل التجربة أكثر إدهاشًا وضحكًا لكل من الضيوف والجمهور.

باختصار، يُعتبر برنامج “رامز إيلون مصر” إضافة قيمة للمشهد الكوميدي في رمضان، حيث يجمع بين الضحك والإثارة بأسلوب فريد يدعمه التكنولوجيا والتفاعل المثير،على الرغم من ردود فعل الضيوف المتباينة، يظل البرنامج واحدًا من أكثر العروض شعبية ويجذب انتباه المشاهدين في كل عام.