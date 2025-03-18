موعد السحور والإمساك وأذان الفجر ليوم الثلاثاء 18 رمضان 2025 – لا تفوتوه!

الرياض - أميرة القحطاني - في إطار مظاهر العبادة والطاعات، يشهد شهر رمضان المبارك تزايدًا ملحوظًا في اهتمام المسلمين بمواعيد السحور والإمساك وأذان الفجر، حيث يعتبر هذا الشهر فرصة للتقرب إلى الله من خلال الصيام والصلاة،وفي هذا السياق، يحرص المسلمون في جميع أنحاء العالم العربي، ولا سيما في مصر، على معرفة مواقيت الصلوات بشكل دقيق، خاصةً مع اقتراب موعد السحور والإمساك في يوم الثلاثاء، 18 رمضان 2025.

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موعد السحور والإمساك في يوم الثلاثاء 18 رمضان 2025

تُحدد مدة ساعات الصوم في هذا اليوم حوالي 13 ساعة و51 دقيقة، حيث يبدأ السحور في تمام الساعة 214، ويكون الإمساك عند الساعة 414، بينما يُرفع أذان الفجر في الساعة 434.

مواقيت الصلاة في مصر يوم الثلاثاء 18 رمضان 2025

محافظة القاهرة

– أذان الفجر يُرفع يوم الثلاثاء 18 رمضان 2025 في الساعة 434 صباحًا، أما أذان الظهر فيُرفع الساعة 1203 ظهرًا، وأذان العصر الساعة 329 عصرًا،ويتلوها أذان المغرب عند الساعة 605 مساءً، وأخيرًا، يكون أذان العشاء في الساعة 723 مساءً.

مدينة الزقازيق

– أذان الفجر يُرفع يوم الثلاثاء 18 رمضان 2025 في الساعة 433 صباحًا، ثم أذان الظهر الساعة 1202 ظهرًا، وأذان العصر الساعة 329 عصرًا،ويُرفع أذان المغرب في الساعة 604 مساءً، بينما يكون أذان العشاء في الساعة 722 مساءً.

مدينة المنصورة

– أذان الفجر يبدأ في الساعة 433 صباحًا، وأذان الظهر في الساعة 1202 ظهرًا، بينما يُرفع أذان العصر في الساعة 329 عصرًا،ويدق أذان المغرب في الساعة 604 مساءً، وأخيرًا تُرفع أذان العشاء في الساعة 722 مساءً.

محافظة الإسكندرية

– يُرفع أذان الفجر في الساعة 439 صباحًا، وأذان الظهر في الساعة 1208 ظهرًا،أما أذان العصر فيكون في الساعة 335 عصرًا، والمغرب في الساعة 610 مساءً، بينما يُرفع أذان العشاء عند الساعة 729 مساءً.

محافظة أسيوط

– تبدأ مواقيت الصلاة بأذان الفجر عند الساعة 437 صباحًا، ويكون أذان الظهر في الساعة 1203 ظهرًا، كما يُرفع أذان العصر في الساعة 330 عصرًا،ويكون وقت أذان المغرب الساعة 606 مساءً، بينما يُرفع أذان العشاء في الساعة 721 مساءً.

مدينة طنطا

– يُرفع أذان الفجر في الساعة 435 صباحًا، بينما أذان الظهر في الساعة 1204 ظهرًا،تُرفع أذان العصر في الساعة 331 عصرًا، ويكون أذان المغرب عند الساعة 606 مساءً، وأذان العشاء عند الساعة 724 مساءً.

تشكل معرفة مواقيت الصلاة والسحور والإمساك جزءًا هامًا من التقاليد الرمضانية التي يتبناها المسلمون في كافة أنحاء العالم، مما يسهل على الجميع الالتزام بأداء الواجبات الدينية في أوقاتها المناسبة ويعزز من الطقوس الروحية والاجتماعية خلال الشهر الفضيل،نتمنى لجميع الصائمين صيامًا مقبولًا ورمضانًا مباركًا.