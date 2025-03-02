رسميًا الحكومة تعلن عن كيفية التسجيل في حج وزارة الدفاع 1446 وشروط التسجيل

الرياض - أميرة القحطاني - تُعدّ حملة حج وزارة الدفاع السعودية واحدة من المبادرات الفريدة التي تسعى الوزارة من خلالها لتوفير تجربة مريحة ومتكاملة لجميع موظفيها العسكريين والمدنيين. تتمحور أهداف هذه الحملة حول تعزيز قدرة هؤلاء الموظفين على أداء فريضة الحج بيسر وسهولة، في إطار من الخدمة المتميزة والتنظيم الرائع. في هذا المقال، سنستعرض كافة التفاصيل المرتبطة بالتسجيل، والشروط، والمزايا التي توفرها الحملة لمنسوبي وزارة الدفاع.

حملة حج وزارة الدفاع 1446

تعتبر حملة حج وزارة الدفاع برنامجًا سنويًا مخصصًا لموظفي الوزارة، حيث يتضمن تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المصممة لضمان راحة الحجاج. من بين هذه الخدمات:

توفير أماكن سكن ملائمة، وسائل نقل، ومرشدين لضمان تجربة حج منسقة وسلسة.

تشمل الخدمات الصحية، الوجبات الغذائية، بالإضافة إلى التوجيه الدقيق خلال المناسك.

يتم منح الأولوية للتسجيل بناءً على الأقدمية، الاستحقاق، والالتزام الوظيفي للموظف.

شروط التسجيل في حملة حج وزارة الدفاع 2025

لكي تتمكن من الاستفادة من الحملة، يجب أن تستوفي الشروط التالية:

أن يكون المتقدم موظفًا في وزارة الدفاع سواء كان عسكريًا أو مدنيًا، ويُقبل أيضًا المتقاعدون.

ضرورة وجود بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول ورقم التعريف الوظيفي (رقم النظام) المعتمد من الوزارة.

تعبئة طلب التسجيل إلكترونيًا خلال الفترة المحددة والمعلنة.

يجب عدم تقديم طلب أكثر من مرة خلال نفس موسم الحج.

الالتزام بجميع التوجيهات الصادرة عن اللجنة المسؤولة عن تنظيم الحملة.

خطوات التسجيل في حج وزارة الدفاع

قم بزيارة الموقع الرسمي للوزارة. توجه إلى قسم الحج والعمرة أو الخدمات الإلكترونية. أدخل كافة البيانات الشخصية المطلوبة. تأكد من صحة البيانات المدخلة وأدخل رمز التحقق الذي يظهر على الشاشة. اضغط على زر “تسجيل” وانتظر رسالة التأكيد عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول.

كيفية الاستعلام عن حالة الطلب

بعد تقديم طلب التسجيل، يمكنك التحقق من حالة طلبك بطرق عدة، وهي:

الدخول إلى قسم “الاستعلام عن الحج” عبر إدخال رقم الهوية أو رقم الطلب. الإتصال بخدمة العملاء عبر الرقم الموحد 0113331111. إرسال استفسار عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك.

معايير المفاضلة بين المتقدمين

إذا زاد عدد الطلبات عن السعة الاستيعابية للحملة، فإنه يتم اللجوء إلى معايير ترتيبية تشمل:

إعطاء الأولوية للموظفين الأقدم في الخدمة.

أفضلية للمتقدمين الذين لم يؤدوا الحج من قبل.

أخذ الأداء الوظيفي بعين الاعتبار عند النظر في الطلبات.

نصائح لزيادة فرص القبول

قم بتقديم طلبك مبكرًا فور فتح باب التسجيل. تحقق من صحة جميع بياناتك قبل الإرسال. تابع الإعلانات الرسمية من وزارة الدفاع عبر موقعها أو حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

متى يفتح التسجيل؟

عادة ما يفتح باب التسجيل قبل موسم الحج بحوالي شهرين تقريبًا. لذا، من المهم أن تتابع التحديثات من خلال القنوات الرسمية لوزارة الدفاع لضمان عدم تفويت الفرصة.

من خلال هذه الحملة، تسعى وزارة الدفاع إلى توفير بيئة مثالية لمنسوبيها لأداء شعائر الحج بشكل مميز ومريح. بالتالي، فإن متابعة الشروط والخطوات اللازمة لتسجيل الحجاج تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة، وتحسين التجربة الروحية لكل مندوب. إن الالتزام بجميع التعليمات والإرشادات يساعد في ضمان تنظيم الحملة بشكل ناجح، مما يعكس الجهود التي تبذلها الوزارة لضمان راحة منسوبيها وإرضائهم.