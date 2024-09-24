طريقة نقل ملكية خط محمول المتوفي إلى أحد الأبناء في عدة خطوات

الرياض - أميرة القحطاني - بعد فقد أحد الأبوين كثيراً من الأبناء يفضلون الإبقاء على خط الهاتف المحمول الخاص بالأم أو الأب المتوفي لتكون ذكرى لهم من أحد أبويهم ولكن يقع بعض المشاكل منها تلف الشريحة أو عدم الاستخدام لفترة تزيد عن ثلاثة أشهر وهنا لا يمكن حل المشكلة إلا من خلال صاحب الرقم وهناك مشكلة أخرى إن كان رقم الهاتف الشخصي الخاص بك هو باسم أحد الأبوين وتوفاه الله قبل نقل الملكية إليك فما الحل؟.

طريقة نقل ملكية خط متوفي إلى أحد الأبناء

وضع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات آليه محددة لميراث رقم الخط المحمول ونقل الملكية لنفسك وكانت من خلال اتباع الخطوات التالية:_

التوجه إلى أحد منافذ الشركة المشغلة للخط المحمول. قبل التوجه يجب أن يكون هناك صورة من إعلام الوراثة. إحضار توكيلات من الورثة بتنازلهم عن الخط. يجب أن يتم التنازل في فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من وقت الوفاة. كتابة طلب نقل ملكية الخط بموجب الأوراق السابق ذكرها.

يجب الانتباه إلا أن بعد مضي ثلاثة أشهر دون استخدام يكون العقد بين صاحب الخط والشركة المشغلة قد تم إلغاؤه وفي تلك الحالة يعود ملكية الخط إلى الشركة ويمكنها طرحه مرة أخرى للتشغيل من قبل شخص أخر بعد فتره زمنيه تقوم بتحددها الشركة.

هناك أربع شركات محموله عاملة في مصر والخطوات السابق ذكرها تسري على جميع الشركات ويمكن نقل الملكية بكل بساطه إن توفرت الأوراق المطلوبة في المدة المحددة، الشركات العاملة في مصر هي اتصالات، الشركة المصرية للاتصالات ( وي) ، فودافون مصر، شركة أورنج.