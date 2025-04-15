شكرا لقرائتكم خبر عن بـ3 أنواع من مراكز البيانات.. "الاتصالات" تطرح نظام المركز العالمي للذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة