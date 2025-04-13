شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقارير: آبل تخطط لطرح نسخة "أخف وزنًا وأرخص" من سماعة Vision Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مارك جورمان من أن شركة آبل تعمل على تطوير نسخة أخف وزنًا وأرخص من Apple Vision Pro، لمعالجة بعض أبرز نقاط الضعف في الجيل الأول من السماعات، كما تعمل على تطوير سماعة رأس ثانية تهدف إلى تقليل مشاكل زمن الوصول في التطبيقات العملية.

وأفاد جورمان بأن آبل كانت تخطط سابقًا لتحديث "أكثر بساطة"، بالانتقال من شريحة M2 إلى شريحة M5 دون أي تغييرات جوهرية في الأجهزة. الآن، لن يكون هذا هو الحال.

وسيُعطي المنتج الذي نُشير إليه حاليًا باسم Vision Pro الأولوية لتطبيقات المؤسسات، حيث كان زمن الوصول في الإعدادات اللاسلكية بالكامل مُقلقًا للغاية، وبدلاً من ذلك، تعمل الشركة الآن على إصدار Vision Pro يُمكن توصيله بجهاز Mac. يكمن الفرق بين الفكرتين في مستوى الانغماس.

وبفضل زمن الوصول المنخفض للغاية للاتصال السلكي، ستكون سماعة الرأس مفيدة لعرض الصور أثناء العمليات الجراحية أو في أجهزة محاكاة الطيران، وفقًا لغورمان، واستخدم الإصدار السابق من هذا المنتج عدسات شفافة، لكن هذا المنتج سيستمر في استخدام تقنية المرور مثل الجيل الحالي من Vision Pro.

بالإضافة إلى ذلك، يجري العمل على نموذج أخف وزنًا وأرخص سعرًا، وكانت هناك تقارير متضاربة سابقًا حول ما إذا كان هذا المنتج قد تأجل بشكل جدي أم لا، ولكنه لا يزال يمثل أولوية قصوى لشركة Apple، ويشير جورمان إلى أن سماعة Vision Pro الحالية تزن حوالي 1.5 رطل، ويمكن أن تسبب إجهادًا للرقبة/الرأس.

ويضيف أيضًا أن سعر Vision Pro أعلى بسبعة أضعاف من سعر Meta Quest 3، وأن هذه السماعة "ستسعى لمعالجة" هاتين المشكلتين، وبخلاف ذلك، لا توجد تفاصيل كثيرة حول كيفية تحقيق Apple لتصميم أخف وزنًا وأرخص سعرًا - ولكنه يُقرّب تيم كوك خطوةً أخرى من رؤيته النهائية لنظارات الواقع المعزز.