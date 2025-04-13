شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يصنعون توابل يابانية في الفضاء: الطعم جيد لكنه مختلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في تجربة علمية فريدة، تمكن فريق من الباحثين من الولايات المتحدة والدنمارك من تخمير معجون الميسو بنجاح في محطة الفضاء الدولية (ISS)، مؤكدين أن الطعم “جيد لكنه مختلف”، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة iScience.

أُرسلت مكونات الميسو وتشمل فول الصويا المطبوخ، وكوجي الأرز، والملح إلى محطة الفضاء الدولية في مارس 2020، حيث تم تخميرها لمدة 30 يومًا. وفي الوقت نفسه، بدأ الباحثون تخمير دفعات مماثلة على الأرض في كل من كامبريدج بالولايات المتحدة، وكوبنهاغن بالدنمارك، لمقارنة النتائج.

رغم أن الميسو الفضائي حاز على تقييمات إيجابية في اختبارات الطعم، خصوصًا من حيث الملوحة ومذاق “الأومامي” المعروف، إلا أن مذاقه كان أكثر “تحميصًا” و”جوزية” مقارنةً بالميسو الأرضي.

وهو ما دفع الباحثين لاستخدام مصطلح “تيروار الفضاء” (Space Terroir)، في إشارة إلى تأثير البيئة الفضائية على نكهة الميسو كما يؤثر terroir على نكهات النبيذ في مناطق زراعته.

وقال الباحث المشارك جوشوا دي. إيفانز من الجامعة التقنية في الدنمارك:“هناك خصائص مميزة في بيئة الفضاء مثل انعدام الجاذبية وزيادة الإشعاع، قد تؤثر على نمو الميكروبات وعمليات التخمير، وهو ما أردنا استكشافه”.

كما أظهرت التحاليل وجود فروقات واضحة في التركيب الميكروبي بين ميسو الفضاء والميسو الأرضي، ما يشير إلى أن الفضاء يوفر بيئة تخمير مختلفة وفريدة من نوعها.

ويؤكد الفريق العلمي في ختام دراسته أن “الميسو الفضائي لا يزال يُعدّ ميسو، لكن بنكهة خاصة ومميزة ناتجة عن بيئة التخمير الفريدة في الفضاء”.