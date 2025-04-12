شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تواجه دعاوى قضائية جديدة بتهمة تضليل المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه آبل دعويتين قضائيتين بسبب تأخيرها في إطلاق ميزات Siri، فقد ارتكبت آبل مؤخرًا خطأً فادحًا في إطلاق ميزات Siri التي وعدت بها Apple Intelligence.

وأُعلن مؤخرًا عن تأجيل إطلاق هذه الميزات، التي كانت تُعدّ من أهمّ نقاط البيع (تقريبًا) في هاتف iPhone 16 الجديد، خاصة وأن الكثير من الذين اشتروا iPhone الجديد، متحمسين لهذا المساعد الرقمي ذي الطابع المستقبلي، نتيجةً لذلك، تواجه شركة آبل الآن دعويين قضائيتين جماعيتين مقترحتين على الأقل بسبب تأخر ميزات تخصيص Siri لأجهزة iPhone.

في الولايات المتحدة، رُفعت شكوى إلى محكمة فيدرالية في كاليفورنيا هذا الأسبوع، تزعم أن Apple انتهكت قوانين مكافحة الإعلانات الكاذبة والمنافسة غير العادلة من خلال تسويق تحديثات Apple Intelligence لـ Siri، وهي غير متوفرة.

ويقول المدعيان في الشكوى إنهما لم يكونا ليشتريا هاتف آيفون 16 أو ليكونا على استعداد لدفع سعره الباهظ إذا كانا يعرفان أن الميزات الموعودة لن تكون موجودة عندما كان ينبغي عليهما ذلك، مدعيين أن ذلك كان بسبب التسويق المضلّل.

في الأساس، تم الترويج لمساعد Siri فائق الذكاء، الذي يتعرف على السياق، في عروض المنتجات، وعلى موقع Apple الإلكتروني، وفي إعلانات تجارية، وفي العديد من الأماكن الأخرى.

في الشهر الماضي، رُفعت دعوى قضائية جماعية مماثلة ضد Apple في كاليفورنيا بسبب تأخر ميزات Siri، ومن المحتمل دمج الدعويين القضائيتين في حال استمرارهما.

في غضون ذلك، رُفعت دعوى قضائية مماثلة أخرى ضد Apple في مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا.

وقد ظهرت ميزات Siri المخصصة لأول مرة خلال مؤتمر آبل العالمي للمطورين (WWDC) في يونيو 2024.

وتم عرضها مسبقًا كجزء من مجموعة كبيرة من ميزات Apple Intelligence الأخرى.