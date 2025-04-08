تكنولوجيا: تفاصيل جديدة شبه مؤكدة عن هاتف OnePlus 13T مع قرب الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن إطلاق هاتف OnePlus 13T بات وشيكًا جدًا،في حين لم تعلن OnePlus رسميًا عن موعد وصول الجهاز، لكن الشركة بدأت تسمح لبعض المسؤولين التنفيذيين لديها بمشاركة تفاصيل مبكرة عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، مما يعطي مؤشرًا على اقتراب الكشف الرسمي.

المعلومات المتداولة من مصادر مختلفة، مثل Digital Chat Station، تضيف المزيد من التشويق. فقد زعم هذا المصدر الشهر الماضي أن OnePlus 13T سيأتي بنظام تبريد جديد يعالج مشكلات الاختناق الحراري التي لاحظناها في مراجعة OnePlus 13، وهو تحسين قد يجعل الأداء أكثر سلاسة خاصة في الاستخدامات الثقيلة مثل الألعاب. والجهاز قد يكون فريدًا من نوعه لفترة من الوقت، حيث يُقال إنه سيكون الهاتف الوحيد بشاشة بحجم 6.3 بوصة تقريبًا وبطارية تتجاوز سعتها 6000 مللي أمبير في المستقبل القريب. هذا مزيج نادر يجمع بين الحجم المدمج وسعة البطارية الكبيرة!

بالمقارنة، منافسون مثل Realme GT7 متوقع أن يأتوا بشاشات أكبر من 6.6 بوصة، بينما هاتف Galaxy S25 المزود بمعالج Snapdragon 8 Elite for Galaxy يحمل بطارية أقل بكثير، 4000 مللي أمبير فقط. ويضيف Digital Chat Station أن شاشة OnePlus 13T الموفرة للطاقة ستجعله “وحشًا في عمر البطارية” مقارنةً بـ OnePlus 13 الحالي، وهو ما يعد بتجربة استخدام استثنائية.

من المتوقع أن تطلق OnePlus الجهاز هذا الشهر في الصين، مع خطط لإتاحته عالميًا لاحقًا هذا العام.

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