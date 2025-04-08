شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع بتكوين بعد تراجعها الحاد أمس بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار العملة الرقمية الأشهر بتكوين، اليوم الثلاثاء، موسعة تعافيها من أدنى مستوياتها خلال خمسة أشهر، رغم التوترات القائمة بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وارتفعت بتكوين بنسبة 3.6% لتسجل 79,673.5 دولارات بعد أن تجاوزت حاجز 80,000 دولار لفترة قصيرة في وقت سابق من اليوم؛ بحسب ما نقله موقع "كوين ديسك" الأمريكي.

جاءت المكاسب في بيتكوين مع تعافي الأسواق المالية الأوسع فقد استعادت مؤشرات بورصة وول ستريت جزءًا كبيرًا من خسائر أمس الاثنين، فيما تقدمت معظم الأسواق الآسيوية كما كانت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية إيجابية في تداولات أسواق آسيا.

لكن بيتكوين كانت لا تزال تسجل انخفاضًا بنسبة 4.2% خلال اليومين الماضيين، بعد أن هوت إلى أدنى مستوياتها خلال خمسة أشهر يوم الاثنين، جراء تأثر شهية المخاطرة برسوم ترامب الجمركية.

كما تتبعت أسعار العملات الرقمية الأخرى تعافي بيتكوين، على الرغم من أنها كانت تعاني أيضًا من خسائر حادة في الجلسات الأخيرة وارتفعت العملة الرقمية الثانية في العالم، الإيثيريوم، بنسبة تقارب 3% لتسجل 1,585.96 دولارا، بعد أن تعافت من أدنى مستوياتها خلال عامين.

كما ارتفعت عملة اكس ار بي بنسبة 6.9% لتسجل 1.8857 دولارا، بينما شهدت عملات سولانا وكاردانو وبوليجون ارتفاعًا يتراوح بين 7% و9%.

ومن بين العملات الميمية، أضافت عملة دوجكوين 6.8%، في حين شهدت عملة ترامب $TRUMP زيادة طفيفة بعد أن كانت قد سجلت أدنى مستوياتها التاريخية.