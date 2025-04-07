تكنولوجيا: تأجيل إطلاق Redmi Turbo 4 Pro بعد حادث مميت لسيارة Xiaomi SU7 يشعل الجدل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت كوالكوم مؤخرًا عن معالجها الجديد Snapdragon 8S Gen 4، الذي يستهدف الفئة العليا من الهواتف الذكية بأسعار معقولة. وخلال الحدث، أكدت الشركة أن عدة علامات تجارية مثل iQOO وRedmi وXiaomi وOppo وMeizu ستطلق أجهزة مدعومة بهذه الشريحة الجديدة في السوق الصينية.

وقد كشفت التسريبات عن أن هاتفي iQOO Z10 Turbo وRedmi Turbo 4 Pro سيكونان من أوائل الهواتف التي تعتمد على معالج Snapdragon 8S Gen 4، مع ترجيحات بإطلاقهما خلال شهر أبريل.

وبينما أكدت iQOO رسميًا موعد إصدار Z10 Turbo هذا الشهر، لم تصدر Redmi حتى الآن إعلانًا رسميًا بشأن Turbo 4 Pro.

وبحسب التقارير، كان من المقرر أن تكشف Redmi عن هاتف Turbo 4 Pro في 17 أبريل في الصين. ومع ذلك، أفادت مصادر متعددة أن الشركة قررت تأجيل الإطلاق نتيجة حادث مأساوي وقع في 29 مارس في مقاطعة أنهوي، وتورّطت فيه سيارة Xiaomi SU7.

وقد أودى الحادث بحياة ثلاث شابات، مما أثار موجة من التغطية الإعلامية والاهتمام العام في الصين. وتشير المعلومات إلى أن السيارة كانت تسير بسرعة تقارب 116 كم/ساعة باستخدام وضع القيادة بمساعدة NOA، قبل أن تصطدم بكبح وحاجز مائي في موقع إنشاء طريق، ثم تشتعل فيها النيران.

لم تتمكن شاومي حتى الآن من الوصول إلى السيارة المتضررة، بينما يستمر التحقيق تحت إشراف الشرطة. ولا يزال سبب اندلاع الحريق، ومدى إمكانية فتح أبواب السيارة بعد الاصطدام، قيد المراجعة.

أما بالنسبة لهاتف Redmi Turbo 4 Pro، فمن المتوقع أن يأتي بشاشة OLED LTPS مقاس 6.83 بوصة بدقة 1.5K، مع معالج Snapdragon 8S Gen 4، وبطارية ضخمة بسعة 7550 مللي أمبير تدعم شحنًا سريعًا بقوة 90 واط.

كما سيضم الهاتف كاميرتين بدقة 50 و8 ميجابكسل، وهيكلًا معدنيًا متوسطًا، ومستشعر بصمة ضوئي مدمج أسفل الشاشة، بالإضافة إلى مقاومة للماء والغبار بمعايير IP68/69.

المصدر