تكنولوجيا: تأكيد رسمي من لين بن: هاتف Xiaomi 15S Pro قادم قريبًا.. هل يحمل أول معالج من تطوير شاومي؟

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في 6 أبريل، الذي يصادف الذكرى الخامسة عشرة لتأسيس شركة شاومي، احتفل كبار التنفيذيين في الشركة، وعلى رأسهم المؤسس “لي جون” والمؤسس المشارك “لين بن”، بهذه المناسبة عبر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلال تفاعل لافت مع المتابعين، أكّد لين بن بشكل عفوي وجود هاتف شاومي الجديد المنتظر Xiaomi 15S Pro ليكون بذلك أول إعلان رسمي عن الجهاز، رغم غياب أي مواد ترويجية حتى الآن.

وقد أعاد المسرّب الشهير Digital Chat Station تسليط الضوء على هذا التأكيد، مما أثار اهتمامًا واسعًا من جمهور التقنية.

ويمثل Xiaomi 15S Pro أول إصدار من سلسلة S الرائدة منذ إطلاق Xiaomi 12S قبل نحو ثلاث سنوات. وتشير التسريبات إلى أن الهاتف سيحتفظ بالتصميم الجوهري لهاتف Xiaomi 15 Pro، بما في ذلك الشاشة المنحنية بدقة 2K ونظام الكاميرات الثلاثية من Leica.

من بين أبرز التحسينات المتوقعة، بطارية تتجاوز سعتها 6000 مللي أمبير، بالإضافة إلى دعم الشحن السريع بقوة تصل إلى 90 واط، وذلك حسب قوائم شهادات 3C السابقة.

لكن الأهم هو احتمال تزويد الهاتف بأول معالج من تطوير شاومي نفسها. وتشير التقارير إلى أن هذه الشريحة ستُبنى باستخدام تقنية N4P من TSMC، وتأتي بتصميم ثماني النواة.

ووفقًا للتقديرات المبكرة، قد يُعادل هذا المعالج أداء Snapdragon 8 Gen 1، مع إمكانية منافسة Gen 2 اعتمادًا على تحسينات الأداء.

كما قد يشهد الهاتف عودة تقنية UWB، والتي شوهدت آخر مرة على هاتف Xiaomi Mix 4. وتتيح هذه التقنية تحديد المواقع بدقة عالية، ما يجعلها مثالية لتطبيقات مثل فتح سيارة Xiaomi SU7. ومع التوجه الكبير لشاومي في مجال السيارات، فإن إعادة تقديم هذه التقنية يبدو منسجمًا مع طموحاتها.

ورغم عدم الكشف عن المواصفات الكاملة بعد، فإن هذا التأكيد الرسمي وحده يُعد مؤشرًا قويًا على اقتراب إطلاق الجهاز، على الأرجح في وقت لاحق من هذا الشهر.

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