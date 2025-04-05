تكنولوجيا: Hisense تكشف عن تلفاز Mini LED جديد بسعر أرخص ودعم AMD FreeSync

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Hisense رسميًا عن تلفاز U6QF Mini LED، وهو الإصدار الاقتصادي ضمن مجموعة اجهزة التلفاز الخاصة بالشركة لعام 2025، والتي تتصدرها الطرازات الأعلى مثل U9QG الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا.

وسيتوفر هذا الطراز الجديد بأحجام متعددة تبدأ من 55 بوصة وتصل حتى 100 بوصة، مما يتيح خيارات واسعة للمستخدمين.

ويأتي U6QF بمعدل تحديث أصلي “محسّن” يبلغ 144 هرتز، وهو أقل قليلًا من معدل 165 هرتز في طرازات ULED الأعلى. ومع ذلك، يحتفظ التلفاز بدقة عرض 4K ويدعم تقنيات الألعاب مثل ALLM وVRR وAMD FreeSync، ما يجعله خيارًا جيدًا لعشاق الألعاب.

حتى الآن، لم تكشف Hisense عن تفاصيل مهمة مثل مستوى السطوع النموذجي، وعدد مناطق التعتيم المحلي، أو تغطية الألوان بدقة.

ومن أبرز الفروقات بين هذا الطراز والطرازات الأعلى مثل U7 وU8 وU9، هي واجهة التشغيل. إذ يعتمد U6 الأرخص على واجهة Fire TV بدلًا من Google TV، ويأتي مزودًا بجهاز تحكم صوتي يعمل بمساعد Alexa.

كما انه يحتوي على نظام صوتي 2.1 قناة يدعم تقنية Dolby Atmos. وفي حين لم يتم الكشف عن تفاصيل المنافذ بعد، تأكد وجود دعم لاتصال Wi-Fi 6E في هذا الطراز.

أما بخصوص السعر وتاريخ الإطلاق، فلم تعلن Hisense عن أي تفاصيل حتى الآن. لكن بالاستناد إلى طراز U6N لعام 2024، الذي تم طرحه بسعر 549.99 دولار وتم تخفيضه لاحقًا إلى 348 دولارًا على امازون، من المتوقع أن يكون U6QF أرخص من باقي طرازات ULED في مجموعة Hisense 2025.

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