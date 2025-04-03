تكنولوجيا: هاتف OnePlus 13T يظهر على AnTuTu بأداء قياسي قبل الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت OnePlus مؤخرًا خططها لإطلاق هاتف OnePlus 13T في وقت لاحق من هذا الشهر، والآن تم رصد الهاتف في اختبار AnTuTu مع نتائج مثيرة للإعجاب.

وفي منشور على Weibo من الصفحة الرسمية لـ AnTuTu، ظهر OnePlus 13T تحت الرقم النموذجي PKX110، وهو نفس الرقم الذي ظهر في التسريبات السابقة وقوائم الشهادات.

حقق الهاتف 3,006,913 نقطة في قاعدة بيانات AnTuTu، وهو ما يعد أداءً متميزًا. مقارنةً بذلك، فإن OnePlus Ace 5 Pro، الذي يتصدر حاليًا قائمة AnTuTu الرسمية، سجل 2,890,600 نقطة.

بينما قد تكون نتائج AnTuTu في المراحل المبكرة من الإطلاق مفرطة في التفاؤل، إلا أن هذا الأداء يسلط الضوء على الإمكانيات القوية لـ OnePlus 13T.

كانت هناك تسريبات سابقة أشارت إلى أن الهاتف سيتفوق في الأداء بفضل نظام إدارة حراري متطور ومعالج Snapdragon 8 من كوالكوم. كما أكدت التلميحات الرسمية من OnePlus قدرة الهاتف على تقديم أداء استثنائي، مما يجعل هذه التوقعات تبدو أكثر مصداقية.

إضافةً إلى هذه النتيجة المميزة، تكشف القائمة أن OnePlus 13T سيأتي مع 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية LPDDR5x و 512 جيجابايت من التخزين UFS 4.0. من المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف في الصين بنهاية الشهر الحالي، مع احتمالية توفره في الأسواق العالمية أيضًا.

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