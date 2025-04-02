شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OpenAI تضيف صوت جديد إلى ChatGPT.. متاح للمستخدمين المجانيين أيضًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أوبن أيه آي (OpenAI) عن إضافة صوت جديد إلى وضع الصوت المتقدم (Advanced Voice Mode) في ChatGPT، والذي يحمل اسم “Monday”، يُعرف هذا الصوت بنبرته الساخرة والمرحة التي تعكس تمامًا شعور أيام الإثنين، حيث يأتي بوصفٍ رسمي من الشركة بكلمة واحدة: “Whatever” (أي: “أياً يكن”).

تم إطلاق وضع الصوت في سبتمبر 2024، وكان يحتوي في البداية على تسعة أصوات مختلفة: Arbor، Maple، Sol، Spruce، Vale، Breeze، Juniper، Cove، وEmber، والآن ينضم إليهم “Monday”.

هل هو تحديث حقيقي أم مجرد مزحة؟

لكن هناك مفاجأة—تم الإعلان عن هذا التحديث في 1 أبريل، ما يعني أنه قد يكون مجرد مزحة بمناسبة كذبة أبريل وليس إضافة دائمة. حتى الآن، لم تؤكد OpenAI ما إذا كان الصوت سيظل متاحًا أم لا.

منافسة محتدمة مع “Grok Unhinged”

في حال كان الصوت تحديثًا دائمًا، فسيكون بمثابة منافس مباشر لنظام الذكاء الاصطناعي “Grok Unhinged” الذي أطلقته شركة xAI، والمعروف بردوده الساخرة والجريئة، وعلى الرغم من أن Grok أثار بعض الجدل بسبب نبرته القاسية أحيانًا، إلا أن OpenAI تسعى إلى جعل “Monday” أكثر متعة وأقل حدة.

كيف يمكن للمستخدمين تفعيل صوت “Monday”؟

يتمتع المستخدمون المدفوعون بإمكانية تفعيل الصوت عبر محدد الأصوات في الزاوية العلوية اليمنى من الواجهة، بينما يمكن للمستخدمين المجانيين الوصول إليه من خلال قسم “Explore” في واجهة التطبيق، ثم التمرير لأسفل حتى يجدوا خيار “Monday” ضمن قسم “By ChatGPT”.

تحديات OpenAI الأخيرة

جاء هذا التحديث في وقت تعاني فيه OpenAI من ضغط هائل على خوادمها، خاصة بعد الإقبال الضخم على مولد الصور بأسلوب “استوديو غيبلي” (Studio Ghibli-style image generator)، والذي أدى إلى تأخير في إصدارات جديدة، بطء في الأداء، وأحيانًا انقطاعات في الخدمة.

وفي هذا السياق، صرّح الرئيس التنفيذي سام ألتمان (Sam Altman) بأن الشركة تواجه نقصًا حادًا في وحدات معالجة الرسومات (GPUs)، مما دفعه إلى مطالبة الشركات بتوفير المزيد من الموارد لدعم البنية التحتية لـ OpenAI.

هل سيستمر “Monday” أم أنه مجرد تجربة مؤقتة؟

في الوقت الحالي، يبدو أن المستخدمين يستمتعون بالصوت الجديد، لكن البعض يرى أنه قد يكون ممتعًا فقط لفترة قصيرة. إذا كان الهدف من “Monday” هو مجرد إثارة الضجة، فقد يختفي قريبًا مثل أي مزحة لكذبة أبريل، أما إذا استمر، فقد يصبح جزءًا مميزًا من ChatGPT ويغير طريقة تفاعل المستخدمين مع الذكاء الاصطناعي.



