شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحمى مكالماتك عبر واتساب من الاختراق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضاف تطبيق واتساب ميزة جديدة تسمى "حماية عنوان IP فى المكالمات" والتى تم تصميمها لتعزيز خصوصية المستخدم عند إجراء واستقبال المكالمات على خدمة المراسلة.

ويمكنك حماية عنوان IP من الآخرين خلال مكالمات واتساب عن طريق تحويل جميع مكالماتك عبر خوادم واتساب، فإذا قمت بتشغيل خاصية حماية عنوان IP خلال المكالمات، فلن يتم توصيل مكالمتك مباشرةً ولن يتمكن الشخص الذي تتصل به من الكشف عن عنوان IP الخاص بك.

تعديل إعدادات خاصية حماية عنوان IP

للوصول إلى هذا الإعداد:

اضغط على more options الإعدادات ثم الخصوصية.

اضغط على الإعدادات المتقدمة.

شغل خاصية حماية عنوان IP خلال المكالمات أو أوقف تشغيلها.

وتُحوَّل المكالمات الجماعية دائمًا عبر خوادم واتساب تلقائيًا، وعند استخدام خاصية تحويل المكالمات، قد تلاحظ أن جودة المكالمات انخفضت.

وستكون المكالمات المحوّلة عبر خوادم واتساب مشفرة تمامًا بين الطرفين كجميع المكالمات في واتساب.

