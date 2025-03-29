شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: آيفون القابل للطى سيأتى بشاشة نفس نسبة العرض إلى الارتفاع مثل iPad والان مع تفاصيل الخبر

تعمل شركة آبل على هاتف آيفون قابل للطي، وقد ظهرت تفاصيل هذا الهاتف المزعوم على الإنترنت خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقد نشر أحد المُسربين تفاصيل شاشة الآيفون القابل للطي على موقع التدوين الصيني Weibo ، وبينما سُرّبت أبعاد هاتف آبل القابل للطي سابقًا على الإنترنت من قِبل المستخدم نفسه، تُشير أحدث المعلومات إلى أن هاتف آيفون بشاشة قابلة للطي قد يدعم تطبيقات مُصممة للعمل على جهاز iPad.

مواصفات شاشة آيفون القابلة للطى (المتوقعة)

ذكر منشورٌ على موقع ويبو من محطة الدردشة الرقمية أن هاتف آيفون القابل للطي من شركة كوبرتينو سيحتوي على شاشة بنسبة عرض إلى ارتفاع "تقريبًا" 4:3، وقد يتذكر القراء أن هذه النسبة هي نفسها نسبة عرض إلى ارتفاع طرازي iPad القياسيين، iPad Air، وiPad Pro، الاستثناء الوحيد هو iPad Mini، بشاشة أصغر.

وفقًا للمُسرِّب، فإن قرار آبل بتزويد هاتف آيفون القابل للطي بشاشة بنفس نسبة العرض إلى الارتفاع لطرازات آيباد، يهدف إلى ضمان توافق البرامج. فبدلاً من إعادة تصميم تطبيقات iOS لتعمل على شاشة أوسع بكثير، يُمكن لآبل السماح للتطبيقات المُصممة لجهاز آيباد بالعمل على الشاشة الداخلية للهاتف القابل للطي، والتي يجب أن تُطابق نسبة العرض إلى الارتفاع لطرازات آيباد من الشركة.

فى الشهر الماضي، زعم موقع Digital Chat Station أن أول هاتف آيفون قابل للطي سيحتوي على شاشة داخلية بقياس 7.74 بوصة ، وزعم المصدر آنذاك أن هذه الشاشة "ستُطوى مثل جهاز iPad" لتُشكل شاشة أكبر.

وصرح مارك جورمان من بلومبرج مؤخرًا أن آبل ستستخدم بعض التقنيات المستخدمة في هاتف آيفون 17 إير المزعوم، والذي يُشاع أنه سيصل لاحقًا هذا العام كهاتف آبل الذكي الأرفع حتى الآن.

ويشير تقرير آخر إلى أن آبل ستُجهّز الهاتف القابل للطي بمفصلة "معدن سائل" لتحسين المتانة.