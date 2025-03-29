تكنولوجيا: أمازون تطلق Interests AI لتقديم توصيات تسوق شخصية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أمازون عن Interests AI، وهو مساعد ذكي يبحث تلقائيًا عن المنتجات الجديدة بناءً على اهتمامات المستخدم وما يصفه في طلباته.

يعتمد Interests AI على نموذج لغوي متقدم مصمم لتحويل أوصاف المستخدم إلى عمليات بحث دقيقة داخل متجر أمازون. ويمكن تخصيص نطاق البحث ليتضمن تفاصيل مثل الألوان، ونطاقات الأسعار، وعناصر التصميم، مما يمنح المستخدم مرونة في العثور على المنتجات التي تناسبه.

كما تتيح المنصة للمستخدمين إنشاء طلبات متعددة وتحديثها باستمرار وفقًا لاحتياجاتهم المتغيرة.

يعمل النظام على مدار الساعة لمراقبة متجر أمازون بحثًا عن المنتجات الجديدة المرتبطة باهتمامات المستخدم، ثم يُرسل تنبيهات بالاكتشافات الجديدة، مما يقلل الحاجة إلى البحث اليدوي.

للوصول إلى Interests AI، يمكن للمستخدمين فتح تطبيق أمازون على هواتفهم الذكية أو زيارة موقع أمازون عبر متصفحات الأجهزة المحمولة. ويكفي الضغط على علامة التبويب “Me” داخل تطبيق Amazon Shopping لمعرفة ما إذا كانت ميزة “الاهتمامات” متاحة لهم.

حاليًا، يمكن لعدد محدود من العملاء في الولايات المتحدة تجربة الميزة فورًا، بينما سيتم توفيرها لباقي المستخدمين خلال الأشهر المقبلة.

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