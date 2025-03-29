شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تشبه الثلاجة وسعرها 3 ملايين دولار.. تعرف على ساعة OC 020 الأدق فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

ابتكرت شركة شيمادزو اليابانية ساعة الأثير OC 020، وهى ساعة شبكية بصرية مصنوعة من السترونشيوم، وتُروّج لها على أنها أدق ساعة فى العالم، وبيعت بأكثر من 3 ملايين دولار، حيث تبدو هذه الساعة أشبه بثلاجة صغيرة، ويبلغ ارتفاع هيكلها المستطيل حوالى متر واحد، وتبلغ سعتها 250 لترا، فى الواقع قد لا تبدو الساعة كبيرة، لكن دقتها عالية لدرجة أنها تستغرق حوالى 10 مليارات سنة لتنحرف ثانية واحدة، وفقا لشركة شيمادزو، ومقرها كيوتو.

يُقال إن ساعة الأثير OC 020 أدق بمئة مرة من ساعات السيزيوم الذرية، التى وضعت معيارا للثانية الحالية، على الرغم من وجود ساعات الشبكة الضوئية منذ فترة، إلا أن ساعة Aether Clock OC 020 هى أول طراز متوفر تجاريا فى العالم، بحسب ما ذكر موقع oddity central.

وذكرت شركة Shimadzu Corp فى بيان صحفى: "كانت ساعات الشبكة الضوئية التقليدية تتطلب تعديلات متكررة ومعقدة، لكن هذا المنتج يُخفف العبء على العاملين بشكل كبير".



ساعة الأثير الأدق في العالم

وأضافت، "يُسهّل حجمها الصغير نقلها، ويمكن تطبيقها على قياسات الجهد الثقالى باستخدام نظرية النسبية العامة فى مجالات مُختلفة، على سبيل المثال، تتمتع ساعات الشبكة الضوئية بالقدرة على أن تُصبح جزءا من البنية التحتية الاجتماعية المستقبلية، مثل مراقبة حركة الصفائح والحركات الرأسية للقشرة الأرضية الناتجة عن النشاط البركانى بدقة تصل إلى بضعة سنتيمترات".

بدأت شركة Shimadzu Corp فى تلقى طلبات شراء ساعة Aether Clock OC 020 فى وقت سابق من هذا الشهر، وقد باعت بالفعل واحدة منها مقابل 3.3 مليون دولار، وتأمل الشركة فى بيع 10 وحدات خلال السنوات الثلاث المُقبلة، وستكون مؤسسات البحث العلمى هى عملائها الرئيسيين.

كتبت شركة شيمادزو عن مبدأ ساعتها المبتكرة: "تُحجز الذرات المبردة بالليزر فى شبكة بصرية، وتُحلل انتقالات الساعة طيفيا بدقة عالية فى حجرة ترموستاتية مبردة بالتبريد العميق.. الساعة مزودة بحزمة فيزيائية تتضمن حجرة مفرغة لتحليل طيف الساعة، ونظام تحكم بالليزر.