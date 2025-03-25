شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن أول آيفون قابل للطى من أبل.. متوقع طرحه فى 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة أبل لدخول عالم الهواتف القابلة للطي بإطلاق آيفون قابل للطي في عام 2026، وفقًا لتقرير حديث من الصحفي مارك غورمان عبر Bloomberg، وأكد التقرير أن أبل ستعتمد على تصميم الكتاب بدلاً من التصميم الصدفي، ليكون مشابهاً لأجهزة الاخري بدلاً من الأجهزة القابلة للطي على شكل Flip.

آيفون 17 Air يمهد الطريق للآيفون القابل للطي

بحسب التقرير، سيستند التصميم العام للآيفون القابل للطي إلى iPhone 17 Air، وهو الجهاز الذي ستطلقه أبل في 2025 ليكون أنحف هاتف آيفون على الإطلاق بسمك 5.5 ملم فقط. وعلى الرغم من أن هذا التصميم النحيف قد يأتي على حساب حجم السماعات والكاميرا، إلا أن الجهاز سيقدم تجربة آيفون الكاملة مع عمر بطارية محسن على غرار iPhone 16e.

يُعتبر iPhone 17 Air خطوة أساسية في تقليل حجم المكونات الداخلية، مما يمهد الطريق لتطوير هاتف آيفون قابل للطي يتمتع بتصميم متطور ومبتكر.

مواصفات آيفون القابل للطي: ماذا نتوقع؟

استنادًا إلى التسريبات، فإن آيفون القابل للطي سيأتي بالمواصفات التالية:

• شاشة رئيسية بحجم 7.8 إنش عند الفتح بالكامل.

• شاشة خارجية بحجم 5.5 إنش للاستخدام في الوضع المطوي.

• تصميم فائق النحافة بسمك 4.5 ملم عند الفتح وبين 9 ملم و9.5 ملم عند الطي، ليكون من أنحف الأجهزة القابلة للطي في السوق.

• استخدام معدن “Liquid Metal” في مفاصل الجهاز لتعزيز المتانة وتقليل التجاعيد على الشاشة.

• هيكل من التيتانيوم يمنح الهاتف إحساسًا متميزًا بالفخامة والمتانة.

• التخلي عن Face ID لصالح مستشعر Touch ID مدمج في زر التشغيل، بهدف توفير المساحة الداخلية.

• بطارية عالية الكثافة لتحسين الأداء، رغم عدم الكشف عن سعتها بعد.

السعر المتوقع وموعد الإطلاق

وفقًا للتسريبات، من المتوقع أن يبلغ سعر الآيفون القابل للطي حوالي 2000 دولار أمريكي ، مما يجعله من أغلى إصدارات أبل. ومن المحتمل أن يكون متاحًا ضمن تشكيلة iPhone 18، لكن الإنتاج قد يكون محدودًا في البداية بسبب تعقيدات التصنيع.

هل يغير الآيفون القابل للطي مستقبل الهواتف الذكية؟

مع هذا الابتكار، تسعى أبل إلى تقديم تجربة جديدة تمامًا لمستخدميها، تجمع بين التصميم الأنيق والتكنولوجيا المتطورة، ما قد يجعلها منافسًا قويًا في سوق الأجهزة القابلة للطي. ومع ذلك، يبقى السؤال الأهم: هل ستحقق أبل نجاحًا يفوق منافسيها في هذا المجال؟