شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خلل غريب في خرائط Apple يُظهر دبابيس استلام الأمتعة فى المطارات بشكل عشوائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُظهر خلل غريب في خرائط Apple دبابيس مميزة لعدد من محطات استلام الأمتعة في المطارات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع تكبير الخريطة بشكل كبير جدًا بحيث لا تظهر أي معالم تقريبًا، ناهيك عن المطارات.

وتظهر دبابيس استلام الأمتعة العشوائية على خرائط Apple على أجهزة iPhone وiPad وMac، ومن الواضح أن هذا خلل في البيانات التي تُقدمها واجهة خرائط Apple الخلفية، ومن المتوقع أن تتمكن Apple من إصلاحه بتحديث الخادم.

واكتشف مستخدمو خرائط Apple هذا الخلل لأول مرة على Reddit قبل حوالي أربع وعشرين ساعة. إذا كنت ترغب في رؤيته بنفسك، فافتح تطبيق الخرائط وركز على شيكاغو، ثم صغّر الخريطة إلى المستوى الذي يُمكنك فيه رؤية اختصارات الولايات والمدن الرئيسية.

وعند هذا المستوى من التكبير، ستظهر أيضًا مجموعة من دبابيس استلام الأمتعة الزرقاء بشكل غير مفهوم، من مجموعة متنوعة من مباني المطارات، في الوضع الطبيعي، ستظهر هذه النقاط المهمة فقط عند التكبير بالقرب من مطار معين، باستخدام ميزات الخرائط الداخلية المتوفرة في أماكن مثل المطارات ومراكز التسوق الكبرى.

باختصار، إنها مشكلة بسيطة جدًا، وستتمكن Apple حتمًا من إصلاحها بحذر في الوقت المناسب. مع ذلك، من الغريب أن تبدأ هذه المشكلة بالظهور فجأةً في اليوم الماضي تقريبًا.



