تكنولوجيا: Qualcomm تستعد لإطلاق Snapdragon 8s Elite وفقاً لتسريبات جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن Qualcomm على وشك الكشف عن معالجها الفرعي المتوسط الجديد قريبًا. حيث أطلقت الشركة معالج Snapdragon 8s Gen 3 في مارس من العام الماضي، ومن المتوقع أن تقدم خليفة مباشرًا له في الأسابيع المقبلة، حيث كشفت تسريبات حديثة تفاصيل إضافية عن هذا المعالج.

وفقًا لما شاركه المسرب Digital Chat Station، من المقرر أن يأتي Snapdragon 8s Elite كمعالج ثماني النواة يتضمن أربع مجموعات من النوى. في المقدمة، يوجد نواة رئيسية تعمل بتردد 3.21 جيجاهرتز، مصحوبة بثلاث نوى أداء بتردد 3.01 جيجاهرتز. يُفترض أن النواة الرئيسية هي Cortex-X4، بينما النوى الثلاثة للأداء هي Cortex-A720. تنضم إليها نواتان بتردد 2.80 جيجاهرتز، ونواتان إضافيتان بتردد 2.02 جيجاهرتز. من جانب وحدة معالجة الرسوميات، يُقال إنها ستكون Adreno 825.

تتطابق تفاصيل تكوين النوى هذه مع رصد سابق لمعالج Snapdragon 8s Elite في اختبارات الأداء على جهاز يُعتقد أنه iQOO Z10 Turbo. لا يُعرف موعد الكشف الرسمي عن Snapdragon 8s Elite بدقة، لكن من المتوقع إطلاقه قريباً.

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