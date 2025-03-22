تكنولوجيا: صورة مسربة لهياكل iPhone 17 تكشف تصميمًا جديدًا من المعدن والزجاج لطرازات Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قبل أيام قليلة، انتشرت صور لتصميم حافطات iPhone 17، والتي كشفت عن تغييرات جذرية قادمة لهواتف أبل في عام 2025. واليوم، ظهرت صورة جديدة لهياكل iPhone 17 الاختبارية، مسلطة الضوء على تفاصيل مثيرة حول المواد المستخدمة في تصنيعها.

تظهر جميع الطرازات الأربعة بميزة MagSafe، حيث يمكن رؤية الحلقة المغناطيسية المميزة على الظهر، بالإضافة إلى مغناطيس المحاذاة الموجود أسفلها. لكن اللافت للنظر هو الاختلاف الواضح في إصداري Pro، اللذين يتميزان بوحدة كاميرا أطول وأعرض مقارنة بالإصدارات العادية.

تكشف الصور ان iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max يأتيان مع إطار معدني يحيط بمنطقة MagSafe. وفقًا للتقارير السابقة، ستستخدم أبل المعدن في تصنيعه، وربما الألومنيوم هذه المرة، إلى جانب نافذة زجاجية ضمن التصميم.

لإعطاء تصور أوضح، تم تداول صورة قديمة يُعتقد أنها تُظهر الإطار المتوقع لـ iPhone 17 Pro، مما يعزز فكرة التصميم المعدني الجديد.

من الناحية العملية، يُفترض أن يُحسّن الإطار المعدني من متانة الهاتف، بينما تسمح النافذة الزجاجية بالحفاظ على ميزة الشحن اللاسلكي. في المقابل، سيحتفظ الإصداران الأساسيان، iPhone 17 وiPhone 17 Plus، بظهر زجاجي بالكامل، مما يُلغي الحاجة إلى تصميم النافذة.

الجدير بالذكر أن جميع هواتف iPhone السابقة اعتمدت على الزجاج الخلفي، وهو ما يمكن ملاحظته بوضوح في مقاطع تفكيك الأجهزة المنتشرة سابقًا.

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