تكنولوجيا: موقع iFixIt ينشر عملية تفكيك MacBook Air M4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر موقع iFixIt اليوم مقطع فيديو جديدًا لتفكيك جهاز MacBook Air M4، موضحًا أن أبل لم تُجرِ أي تغييرات جذرية في تصميم الحاسب المحمول الأحدث.

ووفقًا للفيديو، يبدو MacBook Air M4 مطابقًا تقريبًا لنظيريه MacBook Air M3 وMacBook Air M2، دون أي اختلافات ملحوظة من حيث التصميم.

حصل الجهاز على درجة إصلاحية تبلغ 5/10 وفقًا لتقييم iFixIt. وأبرز العوامل الإيجابية في هذا التقييم هي توفر دليل إصلاح رسمي، وإمكانية الوصول إلى البطارية ومنفذ توصيلها بسهولة، إضافةً إلى إمكانية استبدال المنافذ دون تعقيدات كبيرة.

لكن في المقابل، لا تزال هناك بعض العوائق التي تجعل عمليات الإصلاح أكثر صعوبة. على سبيل المثال، تأتي لوحة المفاتيح ملتصقة بإحكام داخل الجهاز، مما يجعل استبدالها أمرًا معقدًا إن لم يكن مستحيلًا. كذلك، يُعد الوصول إلى مستشعر بصمة الإصبع (Touch ID) أمرًا مرهقًا، كما أن استبدال الشاشة لا يزال مزعجًا بسبب قيود أبل التقنية.

إحدى أبرز العقبات هي أداة معايرة النظام من أبل، والتي تتطلب أن يتعرف الحاسب على الشاشة الجديدة كي تعمل جميع ميزاتها بشكل صحيح. وبذلك، إذا لم يتم الإصلاح عبر فني معتمد من أبل أو من خلال برنامج الإصلاح الذاتي الرسمي، فقد تفقد بعض ميزات الشاشة مثل True Tone.

بشكل عام، يُعد MacBook Air M4 جهازًا يمكن إصلاحه بشكل مقبول، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمكونات التي تتعرض للتآكل بمرور الوقت، مثل المنافذ والبطارية.

ومع ذلك، لا تزال سياسة أبل الصارمة بشأن استبدال الأجزاء تمثل تحديًا كبيرًا لمن يرغبون في إصلاح أجهزتهم خارج نطاق الخدمة الرسمية.

المصدر