شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يضيف ميزات جديدة للرسائل المباشرة.. مشاركة الموسيقى واستخدام رموز QR والان مع تفاصيل الخبر

يواصل إنستجرام تطوير ميزاته لجعل المحادثات أكثر سلاسة وتفاعلًا، حيث أضاف مجموعة جديدة من الأدوات التي تجعل تجربة الرسائل المباشرة (DM) أكثر سهولة، تشمل هذه التحديثات مشاركة الموسيقى داخل الدردشة، وجدولة الرسائل، وتثبيت المحادثات المهمة، وترجمة الرسائل الفورية، بالإضافة إلى ميزة رموز QR للدعوات الجماعية.

أصبح بإمكان المستخدمين الآن مشاركة المقاطع الموسيقية مباشرة داخل المحادثات دون الحاجة إلى مغادرة التطبيق، حيث يمكن للمستخدم فتح قائمة الملصقات داخل الدردشة، واختيار "الموسيقى"، ثم البحث عن الأغنية المطلوبة من مكتبة إنستجرام وإرسالها.

سيظهر المقطع الصوتي كملصق على شكل قرص فينيل دوّار، ويمكن للمتلقي تشغيله أو إيقافه أو تقديمه أو إعادته دون مغادرة المحادثة، مما يجعل تبادل الأغاني أكثر متعة وسلاسة.

من الميزات المهمة التي أضافها إنستجرام أيضًا إمكانية تثبيت الرسائل داخل المحادثات، مما يساعد المستخدمين على الاحتفاظ بالرسائل المهمة في متناول أيديهم.

يمكن للمستخدم الضغط مطولًا على أي رسالة ثم اختيار "تثبيت"، مما يجعلها تظهر في أعلى الدردشة، كما يمكن تثبيت ما يصل إلى ثلاث رسائل في كل محادثة، وعند الوصول إلى الحد الأقصى، سيتم استبدال أقدم رسالة مثبتة تلقائيًا.

تدعم هذه الميزة تثبيت الرسائل النصية والصور والفيديوهات والملاحظات الصوتية والروابط وحتى ملفات الموسيقى.

إضافة إلى ذلك، أتاح إنستجرام ميزة الترجمة الفورية للرسائل، حيث يمكن للمستخدمين الآن ترجمة أي رسالة مكتوبة بلغة أجنبية مباشرة داخل المحادثة.

يمكن القيام بذلك ببساطة عن طريق الضغط مطولًا على الرسالة ثم اختيار "ترجمة"، ليظهر النص المترجم أسفل الرسالة الأصلية، هذه الميزة مفيدة للمحادثات الدولية، والسفر، وحتى للشركات الصغيرة التي تتعامل مع عملاء من مختلف أنحاء العالم، كذلك تتم الترجمة عبر أنظمة ميتا، والتي قد تستخدم هذه البيانات لتحسين خدماتها.

كما أضاف إنستجرام ميزة جدولة الرسائل، وهي ميزة طال انتظارها تتيح للمستخدمين إرسال الرسائل في وقت لاحق، كما يمكن كتابة الرسالة، ثم الضغط المطول على زر الإرسال حتى تظهر قائمة الجدولة، حيث يمكن تحديد التاريخ والوقت المطلوبين.

ستظل الرسالة مجدولة في أسفل الدردشة حتى يتم إرسالها تلقائيًا في الوقت المحدد، مما يجعلها مثالية لتذكير المواعيد أو تنسيق المحادثات عبر المناطق الزمنية المختلفة.

كذلك أضاف إنستجرام طريقة جديدة لدعوة الأشخاص إلى الدردشات الجماعية من خلال رموز QR، مما يسهل على المستخدمين الانضمام دون الحاجة إلى إضافتهم يدويًا.

يمكن للمستخدمين إنشاء رمز QR خاص بالمجموعة من خلال فتح المحادثة الجماعية، ثم النقر على اسم المجموعة في الأعلى، واختيار "رابط الدعوة"، ثم تحديد "رمز QR"، كذلك يمكن للآخرين مسح الرمز والانضمام فورًا، مما يجعلها طريقة مثالية لإدارة المجموعات الكبيرة أو التخطيط للأحداث.

تتوافر هذه الميزات تدريجيًا لمستخدمي iOS وأندرويد، مع توقعات بوصولها لاحقًا إلى إصدار الويب، كما تعكس هذه التحديثات تركيز إنستجرام على جعل الرسائل أكثر ديناميكية وسهولة، مما يتيح للمستخدمين تجربة تواصل أكثر مرونة ومتعة.