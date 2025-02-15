تكنولوجيا: جوجل تطلق رسميًا النسخة التجريبية الثانية من اندرويد 16

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت جوجل رسميًا في إرسال Android 16 Beta 2 إلى أجهزة بيكسل المؤهلة، حيث يجلب هذا التحديث تحسينات متعددة مقارنة بالإصدار التجريبي الأول، بما في ذلك تحسينات في الوسائط والكاميرا، وتعديلات على الأداء، وتعزيزات لإمكانية الوصول والتوافق.

يتوفر التحديث الجديد لمجموعة من الأجهزة، بما في ذلك هواتف Pixel 6 والإصدارات الأحدث، وPixel Tablet، وAndroid Emulator. أما المستخدمون المسجلون مسبقًا في برنامج Android Beta، فيجب أن يصل إليهم التحديث تلقائيًا عبر OTA.

تشمل التحسينات الجديدة في الكاميرا التعرض التلقائي الهجين، وضبط دقيق لدرجة حرارة اللون والصبغة، ودعم التقاط صور الحركة، إلى جانب دعم Ultra HDR بصيغة HEIC. كما أكدت جوجل أنها تعمل على دعم AVIF لـ Ultra HDR في الإصدارات القادمة.

بالإضافة إلى ذلك، يجلب التحديث إمكانيات رسومية متقدمة عبر لغة تظليل الرسومات AGSL، مما يسمح بتأثيرات مثل الحدود والتدرجات وتعديلات تشبع الألوان مع القدرة على تطبيقها على عمليات الرسم المباشرة.

أما على صعيد الأمان والخصوصية، فقد أضاف Android 16 Beta 2 أذونات جديدة للصحة واللياقة البدنية، إلى جانب تحسينات في الأمان الافتراضي ضد هجمات إعادة التوجيه الضارة.

كما حصل وضع توافق حجم الصفحة 16 كيلوبايت على تحسينات، حيث يدعم الآن التطبيقات المصممة للعمل على صفحات ذاكرة 4 كيلوبايت.

وفيما يتعلق بإمكانية الوصول، حصل TalkBack على تحسينات كبيرة، إلى جانب دعم العناصر ذات التسميات المتعددة، وتحسين دعم عناصر واجهة المستخدم القابلة للتوسيع. كما سيتمكن بث التطبيقات على Android 16 الآن من تعديل جودة الفيديو ديناميكيًا وفقًا لقدرات الجهاز.

مع إصدار Beta 2 الآن للعامة، تخطط جوجل لإطلاق تحديثين تجريبيين إضافيين في الأشهر القادمة، حيث سيدخل Android 16 مرحلة استقرار النظام الأساسي في مارس، بينما من المتوقع أن يتم الإصدار النهائي خلال الربع الثاني من العام.

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