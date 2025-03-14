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ولي العهد يستعرض هاتفيًا مجالات التعاون مع الرئيس الروسي

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واس - جدة 0 تبليغ

ولي العهد يستعرض هاتفيًا مجالات التعاون مع الرئيس الروسي

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الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية.

وجرى خلال الاتصال استعراض مجالات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تطويرها.

كما جرى استعراض الجهود المبذولة لحل الأزمة الأوكرانية، إذ أكد سمو ولي العهد حفظه الله حرص المملكة على بذل كل المساعي الحميدة لتسهيل الحوار، وكل ما يؤدي إلى الوصول لحل سياسي للأزمة في أوكرانيا.

فيما جدد الرئيس الروسي شكره وتقديره للمملكة على جهودها البناءة ومساعيها الحميدة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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