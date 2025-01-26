شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تخفف قبضتها على مراكز بيانات OpenAI ضمن مشروع بقيمة 500 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في البيت الأبيض عن صفقة جديدة تهدف إلى تعزيز ريادة الولايات المتحدة في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، بمشاركة رقائق من شركة إنفيديا.

كانت مايكروسوفت تمتلك حقوقًا حصرية لبناء البنية التحتية الحاسوبية الخاصة بـ OpenAI منذ عام 2019، لكن في منشور على مدونتها، أعلنت الشركة أنها وافقت على السماح لـ OpenAI ببناء قدرات إضافية، خاصة لأغراض البحث وتدريب النماذج، هذا التغيير أتاح الفرصة لـ OpenAI للتعاون مع أوراكل.

وفقا لشخص مطلع على الصفقة، فإن مشروع Stargate الجديد هو كيان مشترك تمتلك فيه OpenAI حصة ملكية وحقوق حوكمة وسيطرة تشغيلية، وسيتولى مجلس إدارة منفصل، يضم أعضاء معينين من المؤسسين، إدارة المشروع، وسيكون له مدير تنفيذي خاص به.

ستشارك مايكروسوفت إلى جانب إنفيديا وأرم، كشريك تقني في المشروع الجديد، لكنها ليست من الممولين الرئيسيين، وأعلنت OpenAI أن ماسايوشي سون، الرئيس التنفيذي لشركة سوفت بنك، سيتولى رئاسة مجلس إدارة الكيان الجديد.

رغم هذه التغييرات، أكدت مايكروسوفت أنها تحتفظ بحقها الحصري في تقديم واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بـ OpenAI، والتي تُعد المصدر الرئيسي لإيرادات الشركة، وهذا يعني أن أوراكل لن تتمكن من استضافة الخدمات الأساسية التي تعتمد عليها OpenAI لتحقيق الإيرادات.

مايكروسوفت أشارت إلى وجود "اتفاقيات لتقاسم الإيرادات" مع OpenAI، كما أكدت أن العناصر الأساسية للشراكة ستظل قائمة حتى نهاية العقد الحالي، بما في ذلك الوصول إلى الملكية الفكرية لـ OpenAI، وترتيبات تقاسم الإيرادات، والحصرية المتعلقة بواجهات برمجة التطبيقات.

وأضافت مايكروسوفت أن OpenAI قدمت مؤخرًا التزامًا جديدًا وكبيرًا باستخدام خدمة Azure السحابية لدعم جميع منتجاتها وأنشطتها التدريبية.