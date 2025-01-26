شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل وجوجل قد يواجهان غرامة بمليارات الدولارات مع عودة تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

بعد مرور ما يقرب من أسبوع على إزالته، لا يزال تطبيق TikTok مفقودًا من متجري تطبيقات Apple وGoogle.

تم سحب التطبيق من كلا المتجرين بعد أن دخل قانون الحظر أو سحب الاستثمارات الأمريكية حيز التنفيذ في نهاية الأسبوع الماضي، مما أدى إلى توقف الخدمة داخل الولايات المتحدة.

وبينما عاد TikTok عبر الإنترنت بعد فترة وجيزة من الحظر، لم يعد التطبيق موجود على أيا من متجري الهاتف المحمول.

وتواجه Apple وGoogle خطر دفع غرامات بمليارات الدولارات إذا أتاحتا TikTok، ومن غير الواضح ما إذا كان الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب برفض فرض الحظر يزيل هذا الخطر بالفعل.

ولم ترد Apple وGoogle على طلبات التعليق المتعددة من The Verge بما في ذلك الطلبات التي قدمتها حول ما إذا كان التطبيق قد يتوفر مرة أخرى ومتى قد يكون متاحًا.

ولدى Apple وGoogle بيانات حول إزالة TikTok وتطبيقات أخرى مملوكة لشركة ByteDance مثل Lemon8 و Marvel Snap ، ولكن بخلاف ذلك، لم يصدر أي تعليق منذ ذلك الحين.

ولم يرد TikTok على الفور على طلب التعليق أيضًا، ومع ذلك، نشر مطور Marvel Snap Second Dinner على X ، قائلاً، "تقديرنا الحالي هو أن Marvel Snap سيعود إلى متاجر التطبيقات في وقت مبكر من الأسبوع المقبل باستثناء أي انتكاسات". دون توضيح المزيد، أجاب المؤسس المشارك لشركة Second Dinner، بن برودي، على سؤال على Bluesky حول ما سيحدث لتحديثات الشهر المقبل، قائلاً، "نأمل أن نستعيده قبل ذلك الحين".

ولأن متاجر التطبيقات هذه هي الطريقة الأساسية التي يحصل بها كثير من الناس على البرنامج، فإن غياب TikTok يعني في الأساس أنه لا يمكنك تثبيت التطبيق حديثًا ، على الأقل في الوقت الحالي دون المرور بالعديد من العقبات ، وهذا يعني أيضًا أنه لا يمكنهم تقديم تحديثات لإضافة ميزات جديدة أو معالجة أي أخطاء، بما في ذلك العيوب الأمنية المحتملة.

ومع ذلك، إذا كان لديك تطبيق TikTok على هاتفك قبل بدء الحظر، فيجب أن يعمل التطبيق معك بشكل طبيعي، نتيجة لذلك، يحاول الناس بيع الهواتف المستعملة مع استمرار تثبيت تطبيق TikTok عليها، ويمكنك أيضًا استخدام TikTok في متصفح بما في ذلك على هاتفك.