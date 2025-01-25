تكنولوجيا: Acer تطلق Chromebook Tab 311 للطلاب بشاشة 10.95 بوصة وهيكل قوي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Acer جهاز Chromebook Tab 311، وهو جهاز لوحي مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات الطلاب بفضل متانة الهيكل وقابلية حمله وميزاته العملية. وهو مصمم لتلبية متطلبات المدرسة والمهام اليومية بكفاءة.

الميزات والأداء:

يتميز الجهاز بشاشة لمسية IPS بحجم 10.95 بوصة ودقة WUXGA (1920×1200)، مما يوفر وضوحًا عالياً للمهام الدراسية والأنشطة الإبداعية.

يعمل الجهاز بمعالج MediaTek Kompanio 520، وهو قوي بما يكفي لضمان تعدد المهام وأداء التطبيقات بسلاسة.

البطارية بسعة 8000 مللي أمبير توفر أكثر من 10 ساعات من الاستخدام، مما يكفي ليوم دراسي كامل.

يأتي الجهاز مع 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية وما يصل إلى 128 جيجابايت من مساحة التخزين، مع إمكانية توسيعها حتى 2 تيرابايت باستخدام بطاقة MicroSD.

الوزن والابعاد:

يتوافق Chromebook Tab 311 مع معايير MIL-STD 810H، مما يجعله مقاومًا للسقوط والاستخدام اليومي.

يتميز الجهاز بخفة الوزن حيث يبلغ وزنه 610 جرامات فقط، كما أنه نحيف بسمك 9.05 مم، مما يسهل حمله بين الحصص الدراسية.

الملحقات:

يتوفر قلم ستايلس USI 2.0 قابل للتركيب لكتابة الملاحظات والرسم.

تتوفر لوحة مفاتيح قابلة للطي للكتابة.

تتوفر حافظة واقية توفر حماية إضافية وتسمح بتعديل زوايا الرؤية.

الاتصال والكاميرات:

يدعم الجهاز تقنية Wi-Fi 6 وبلوتوث 5.3 لتوفير اتصال لاسلكي موثوق. كما يتوفر خيار اتصال 4G LTE للوصول إلى الإنترنت خارج مناطق تغطية Wi-Fi.

يحتوي الجهاز على كاميرا أمامية بدقة 2 ميجابيكسل لمكالمات الفيديو، وكاميرا خلفية بدقة 5 ميجابيكسل لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو.

السعر والتوافر:

سيتوفر Chromebook Tab 311 في الربع الثاني من عام 2025 بسعر 329 دولارًا أمريكيًا في أمريكا الشمالية، و329 يورو في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، و349 دولارًا أستراليًا في أستراليا.

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