تكنولوجيا: صور جديدة مسربة لهواتف Galaxy S25 يقال أنها الصور الدعائية الرسمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت اليوم صور مسربة جديدة لهاتف Galaxy S25 أو S25+ والتي يشاع أنها الصور الدعائية الرسمية للمنتجات القادمة و يبدو في الصور كلا الهاتفين متطابقين تمامًا، والفرق الوحيد هو الحجم.

والأمر الملفت في الصورة الأولى، وهو أن الجزء الخارجي من حلقات الكاميرا يتطابق مع لون الهاتف، على الأقل في هذا اللون الأزرق الداكن.

بينما الإطار مسطح، والشاشة مسطحة، والحواف رفيعة للغاية وأرق من نسخة العام الماضي. وبالنسبة لنسخة Ultra، يبدو أن مطابقة ألوان حلقات الكاميرا ستكون مع لون الإطار هذه المرة، وليس لون الجزء الخلفي، ولكن يمكن أن يختلف ذلك اعتمادًا على اللون الذي تختاره.

كذلك تم تأكيد أن نسخة Ultra سيتميز بزوايا مستديرة، وأقل استدارة بكثير من زوايا الطرازين الآخرين في العائلة. الشاشة مسطحة، والإطار مسطح، والحواف صغيرة، وكما يظهر في الصورة الثانية شريط Now في واجهة المستخدم One UI 7 وهي من الميزات الجديدة المنتظرة.

ومن المتوقع بالطبع انه سيكون هناك على زيادة في السعر أيضًا. ولكن في المقابل سنحصل على معالج Snapdragon 8 Elite في جميع هذه الهواتف. والمنتظر إطلاقها رسميًا في 22 يناير.

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