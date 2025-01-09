تكنولوجيا: سامسونج تستعد لإطلاق Galaxy A56 وA36 مع نشر صفحات الدعم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد سامسونج لتحديث تشكيلة هواتفها من سلسلة Galaxy A، حيث تم نشر صفحات الدعم الخاصة بكل من Galaxy A56 وA36، مما يشير إلى إطلاقهما الوشيك.

كان قد تم تسريب العديد من التفاصيل حول هاتف Galaxy A56، والآن تأتي صفحة الدعم الخاصة بهاتف Galaxy A56 كإشارة إلى قرب موعد الإطلاق.

وإلى جانب Galaxy A56، تم أيضًا نشر صفحة الدعم الخاصة بـ Galaxy A36 في فرنسا، مما يشير إلى أن كلا الجهازين قد يصبحان متاحين في السوق قريبًا.

تم إدراج Galaxy A56 تحت رقم الطراز SM-A566B، بينما تم إدراج Galaxy A36 برقم الطراز SM-A366B. على الرغم من أن صفحات الدعم لا تكشف عن مواصفات أو ميزات محددة، إلا أن التسريبات السابقة تعطي بعض التلميحات حول ما يمكن أن يقدمه الجهازان.

من المتوقع أن يحصل هاتف Galaxy A56 على تصميم جديد تمامًا. وتشير الشائعات إلى أنه سيأتي مزودًا بمعالج Exynos 1580، وهو معالج محسن مقارنة بـ Exynos 1480 في Galaxy A55. وعلى الرغم من أن سعة البطارية قد لا تشهد تحسينًا كبيرًا، من المتوقع أن يدعم الهاتف الشحن السلكي بقدرة 45 واط.

أما بالنسبة لـ Galaxy A36، فيُتوقع أن يشهد هو الآخر تصميمًا جديدًا للكاميرا الخلفية، على أن تكون أصغر قليلًا مقارنة بالجيل السابق. قد يصل حجم شاشة A36 إلى 6.64 بوصة، ومن المرجح أن يحتوي الهاتف على معالج من كوالكوم، مع شائعات تشير إلى أنه قد يكون Snapdragon 6 Gen 3 أو Snapdragon 7s Gen 2.

تم إطلاق طرازي Galaxy A55 وA35 في شهر مارس من العام الماضي، مما يجعل موعد إطلاق هواتف سلسلة A الجديدة في يناير أمرًا غير مرجح.

لذلك، من المتوقع أن يتم الإعلان عن الهواتف الجديدة في فبراير أو مارس من هذا العام، حيث قد تفضل سامسونج تسليط الضوء أولًا على إطلاق سلسلة Galaxy S25.

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