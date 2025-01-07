شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ثورة فى مراقبة الأطفال.. سرير ذكى يراقب صحة الطفل ويطمئن الآباء والان مع تفاصيل الخبر

خلال فعاليات معرض CES 2025، كشفت إحدى الشركات عن سريرًا للأطفال مزودًا بالذكاء الاصطناعي ومزودًا بأجهزة استشعار يمكنها اكتشاف أي شيء قد يأمل الوالد القلق في مراقبته بشأن طفله، ليس من الواضح متى قد يتوفر الجهاز، المسمى Revol، ولكنه قادرعلى تتبع كمية هائلة من البيانات.

للوهلة الأولى، يبدو سرير Revol مشابهًا إلى حد ما لأسرّة الأطفال الذكية الأخرى مثل سرير Snoo الشهير، فهو يحتوي على جدران شبكية ويمكنه تهدئة الطفل النائم بحركات آلية ، ولكن على عكس سرير Snoo، الذي يتأرجح في حركة أفقية، يتحرك سرير Revol رأسيًا مع ارتفاع المرتبة وخفضها ببطء مثل المصعد الصغير.

لكن الجزء الأكبر من قوة سرير الأطفال يكمن في جهاز مراقبة الأطفال المدمج الذي يوفر بث فيديو مباشر لمقدمي الرعاية، يوجد داخل الذراع الممتد فوق سرير الأطفال مجموعة من أجهزة الاستشعار التي يمكنها تتبع البيئة المحيطة بسرير الأطفال وما يحدث في الداخل.



سرير ذكي

وتستخدم هذه التقنية مستشعر رادار بموجات ملليمترية، تقول الشركة إنه قادر على قياس معدل ضربات قلب الطفل وتنفسه بدقة، ثم يتم إرسال هذه البيانات إلى تطبيق على هاتف مقدم الرعاية، حيث يمكنه عرض الإحصائيات والتقارير الصحية في الوقت الفعلي.

وهناك أيضًا أجهزة استشعار لمراقبة البيئة المحيطة بالطفل، بما في ذلك أجهزة استشعار درجة الحرارة والرطوبة، بالإضافة إلى مقياس الجسيمات لقياس جودة الهواء.



سرير

أخيرًا، ولأننا في عام 2025، وكل منتج يحتاج إلى مكون من مكونات الذكاء الاصطناعي، فإن ريفول يحتوي أيضًا على ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. فهو يستخدم الرؤية الحاسوبية للكشف عما إذا كان هناك جسم، مثل بطانية أو حيوان محشو، بالقرب من وجه الطفل ويمكنه تنبيه الوالدين إلى الخطر (تنصح الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بعدم الاحتفاظ بأي أشياء ناعمة في منطقة نوم الأطفال).

ونخطط الشركة المصنعة لجلب سرير الأطفال إلى السوق الصينية أولاً وأنها تستهدف في وقت ما في عام 2026 إطلاقه في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى الحاجة إلى الامتثال للقوانين واللوائح الأمريكية ، ومن المتوقع أن يكون سعره بحوالي 1200 دولار.