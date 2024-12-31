شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تضطر لسحب طرازات iPhone 14 وSE من المتاجر عبر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغييرات كبيرة تشهدها أجهزة iPhone القديمة في أوروبا، بعدما أصبحت الآن شيئًا من الماضي، حيث توقفت شركة Apple عن بيع سلسلة iPhone 14 والجيل الثالث (2022) iPhone SE في متاجرها عبر الإنترنت في معظم أنحاء الاتحاد الأوروبي (EU).

ما هو USB-C؟

ويرجع ذلك إلى القاعدة التي تنص على أن جميع الهواتف الذكية الجديدة المباعة في الاتحاد الأوروبي يجب أن تحتوي على منفذ شحن USB-C، لأن هذا هو ما تستخدمه معظم الهواتف الذكية هذه الأيام، و هو نوع من منافذ الشحن الذي أصبح شائعًا بشكل متزايد في العديد من الأجهزة.



و كانت شركة آبل تستخدم نوعها الخاص من منافذ الشحن المسمى Lightning على أجهزة iPhone لسنوات عديدة، لكن الاتحاد الأوروبي يريد توحيد منافذ الشحن لتسهيل الأمور على المستهلكين وتقليل النفايات الإلكترونية.

وكان هذا هو أحد الأسباب العديدة التي دفعت Apple إلى التحول أخيرًا إلى USB-C على أجهزة iPhone في عام 2023 مع إصدار سلسلة iPhone 15

ومع ذلك، فإن هذه القاعدة الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في 28 ديسمبر 2023، تعني أيضًا أن أي أجهزة iPhone يتم بيعها بعد هذا التاريخ – حتى الطرازات القديمة – يجب أن تحتوي على منفذ USB-C.

في حين أن أحدث طرازات iPhone 15 وiPhone 16 تحتوي بالفعل على منافذ USB-C، فإن iPhone 14 Pro وiPhone 14 Plus وiPhone 14 وiPhone SE الحالي لا يزالون يستخدمون منفذ Lightning الأقدم.

ولم تتأثر المملكة المتحدة، التي غادرت الاتحاد الأوروبي في عام 2020، بهذا التغيير،ومع ذلك، فإن أيرلندا الشمالية، التي لا تزال جزءًا من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، مدرجة في هذا التغيير.

بدأت شركة Apple في إزالة طرازات iPhone هذه من متاجرها عبر الإنترنت في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن تختفي هذه الطرازات أيضًا من متاجر Apple الفعلية والبائعين المعتمدين الآخرين في الأيام المقبلة.