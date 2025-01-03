شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني : في إجازة الطلاب الأجواء بشكل عام جيدة وآمنة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته المتعلقة بالأيام الثلاثة المقبلة.

وكتب الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: “في إجازة الطلاب، الأيام الثلاثة الأولى مناسبة للتنزه عدا نهار الاثنين حيث من المتوقع وجود رياح. ولله الحمد، الأجواء بشكل عام جيدة وآمنة”.

وتابع الحصيني ، نهاراً ارتدوا ملابس شتوية ثقيلة في الأماكن المفتوحة في معظم المناطق وحصنوا أنفسكم بالأذكار. لا أنصح بالتنزه ليلاً بسبب البرد القارس إلا باستخدام خيمة خاصة في المناطق الغربية وشرقها .