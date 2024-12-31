شكرا لقرائتكم خبر عن "الخزانة الأمريكية" تتعرض لقرصنة إلكترونية.. وتتهم هذه الدولة والان نبدء بالتفاصيل

القرصنة الصينية لأمريكا

مساعدات أمريكا لأوكرانيا

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في رسالة موجهة إلى أعضاء مجلس النواب، أنها تعرضت لهجوم إلكتروني مطلع ديسمبر لكنه لم يؤد إلى كشف بيانات سرية.وبحسب الرسائل، نُفّذ الهجوم "وفق المؤشرات المتاحة جهة مدعومة ماليًا من الصين".وطال الهجوم بحسب الرسالة عدة محطات عمل ووثائق غير سرية في وزارة الخزانة عبر خرق برنامج أمن طورته جهة خارجية واسمه "بيوند تراست".من جهة أخرى أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة قدمت 3.4 مليار دولار مساعدات إضافية للموازنة في أوكرانيا.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.4 مليار دولار، بهدف تعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة روسيا.وافقت الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022، على تقديم مساعدات اقتصادية أو عسكرية لكييف بقيمة 175 مليار دولار.وتستهدف أمريكا من وراء ذلك دعم كييف في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية الناجمة عن الصراع مع موسكو.