علوم وتكنولوجيا

"الخزانة الأمريكية" تتعرض لقرصنة إلكترونية.. وتتهم هذه الدولة

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أ ف ب - واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في رسالة موجهة إلى أعضاء مجلس النواب، أنها تعرضت لهجوم إلكتروني مطلع ديسمبر لكنه لم يؤد إلى كشف بيانات سرية.
وبحسب الرسائل، نُفّذ الهجوم "وفق المؤشرات المتاحة جهة مدعومة ماليًا من الصين".

القرصنة الصينية لأمريكا

وطال الهجوم بحسب الرسالة عدة محطات عمل ووثائق غير سرية في وزارة الخزانة عبر خرق برنامج أمن طورته جهة خارجية واسمه "بيوند تراست".

من جهة أخرى أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة قدمت 3.4 مليار دولار مساعدات إضافية للموازنة في أوكرانيا.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.4 مليار دولار، بهدف تعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة روسيا.

مساعدات أمريكا لأوكرانيا

وافقت الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022، على تقديم مساعدات اقتصادية أو عسكرية لكييف بقيمة 175 مليار دولار.
وتستهدف أمريكا من وراء ذلك دعم كييف في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية الناجمة عن الصراع مع موسكو.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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